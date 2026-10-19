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Deputata investita da un Suv: “Un atto deliberato”

Sangue sulla politica in Australia, la rabbia di Albanese: "Ci siamo spinti troppo in là"

di Martino Tursi - 19 Ottobre 2026

La deputata australiana Helen Haines è stata investita da un Suv davanti al suo ufficio elettorale a Wangaratta nello Stato di Victoria, a nord est da Melbourne. Scatta l’indagine della polizia: si teme che si tratti di un atto deliberato e non di un semplice incidente. Il conducente del veicolo, pertanto, è stato arrestato. Si tratta di un 43enne che, immediatamente dopo aver sbalzato la parlamentare, è stato bloccato da un passante. E quindi consegnato agli agenti che lo hanno arrestato. La donna, 65 anni, versa in gravi condizioni in ospedale.

Deputata australiana investita da un Suv

Il caso ha sconvolto il Paese. Perché la pista di un gesto deliberato è molto più che una semplice ipotesi investigativa. L’Australia vuole la verità su quanto accaduto ad Helen Haines, deputata indipendente eletta al Parlamento già dal 2019. Il tema è centrale. Perché, come riferito dalla polizia australiana, le minacce a carico dei politici sarebbero in netta ascesa nel Paese. Solo quest’anno, infatti, sarebbero state denunciate più di mille intimidazioni a carico di figure pubbliche australiane. E a questo stato di fatti le istituzioni locali non ci stanno.

Coinvolta la polizia anti-terrorismo

Nell’auto dell’uomo che ha investito Helen Haines, gli agenti hanno ritrovato pure un coltello. L’uomo, 43 anni, era a bordo di una Toyota Landcruiser. Il premier Anthony Albanese ha affermato che si tratta di un “attacco deliberato”. E ha riferito, in un’intervista, di ritenere che il clima politico australiano si sia spinto troppo in là. “Penso che ci sia stato un innalzamento della temperatura. Si è urlato troppo e non si è discusso abbastanza”.

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