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L’arrivo dell’autunno riaccende il dilemma del riscaldamento

Regole chiare e limiti precisi sull’accensione dei termosifoni in Italia

di Gianluca Pascutti - 22 Settembre 2026

In Italia l’accensione dei riscaldamenti segue regole precise e non lasciate al caso. Le norme fissano periodi, orari e limiti di temperatura per ogni Comune, in base alle zone climatiche. Con l’arrivo di ottobre, molti si chiedono se sia possibile avviare i termosifoni senza rischiare sanzioni.

Zone climatiche e calendario ufficiale

Il territorio nazionale è diviso in sei zone climatiche, dalla A alla F. Ogni zona ha un proprio calendario di accensione del riscaldamento e un tetto massimo di ore giornaliere. La classificazione dipende dai cosiddetti gradi‑giorno, che misurano il fabbisogno termico medio di ogni Comune.

Nelle città in zona E il riscaldamento può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, fino a 14 ore al giorno. Questa fascia comprende gran parte del Nord e molte aree interne più fredde. In zona D l’accensione è consentita dal 1 novembre al 15 aprile, con un limite di 12 ore giornaliere. Le zone C, B e A hanno periodi più brevi e orari ridotti, concentrati tra metà novembre e marzo. La zona F è l’unica senza limiti, qui il clima rigido giustifica l’uso libero degli impianti.

Cosa si può fare a ottobre

In ottobre si può accendere il riscaldamento solo nei Comuni in zona E. Nelle altre zone l’avvio anticipato non è consentito, salvo casi eccezionali. Le ore giornaliere indicate dalla normativa rappresentano un tetto massimo, non un obbligo. Il funzionamento va distribuito tra le 5 e le 23, con una temperatura interna controllata e stabile.

Nei condomini con impianto centralizzato contano anche le decisioni dell’assemblea. Il regolamento condominiale deve rispettare i limiti nazionali su periodi e orari. Per gli impianti autonomi valgono le stesse regole, con responsabilità diretta del singolo proprietario.

Come sapere da quando puoi accendere

Per capire da quando è possibile avviare il riscaldamento nel proprio Comune bisogna conoscere la zona climatica. L’informazione è indicata nei documenti tecnici comunali e nelle certificazioni energetiche degli edifici. Una volta individuata la zona, il calendario di accensione diventa immediato e chiaro.

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