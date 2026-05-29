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Baldini “Non ho il curriculum per fare il ct, voglio aiutare chi verrà dopo”

di Italpress - 29 Maggio 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – “Credo che per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum e io questo curriculum non ce l’ho. Io so che i tifosi italiani fanno il tifo per il cambiamento, ma so che non devo fare il pavone, quindi per pensare di poter arrivare ad allenare la Nazionale serve un percorso. Posso avere la speranza dopo aver fatto l’Europeo Under 21, se non la pensassi così vorrebbe dire non avere rispetto del merito”. Lo ha detto il ct azzurro, Silvio Baldini, in conferenza stampa a Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. “Se sono qui è perchè Gattuso e Buffon si sono dimessi, se non lo avessero fatto non sarei qui – ha aggiunto Baldini -. Loro hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere di aiuto a chi verrà dopo”. Commissario tecnico ad interim, come ha detto lui stesso, per le dimissioni post mancata qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva. “Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano solo ai loro interessi, non pensano alla crescita del calcio. Non si punta sui giovani ma sul fare mercato con giocatori anziani. Ci sono quelli che io chiamo lestofanti che hanno in mano il filo di questo gioco, finchè non ci saranno dei dirigenti seri questo sarà un problema”. Si guarda avanti e si pensa al futuro, si riparte da un gruppo che lui sta plasmando. “La ratio delle convocazioni? Ho convocato il mio gruppo, l’Under 21, e altri giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito perchè guardo alle Olimpiadi, sperando di andarci. L’unico giocatore che mi ha contattato – dice riferendosi al gruppo della Nazionale maggiore – è stato Donnarumma e a me non sembrava vero di poterlo avere a disposizione. Non sono rimasto deluso da mancate disponibilità perchè la ferita per la sconfitta con la Bosnia è ancora aperta. Sono convintissimo che i ragazzi nelle prossime due amichevoli non faranno bene, ma benissimo”, ha concluso Baldini.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).