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Vietati per motivi di sicurezza i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia

di Lino Sasso - 30 Maggio 2026

Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott previsti il 17 e il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata assunta dal prefetto Salvatore Angieri, che ha disposto il divieto delle due manifestazioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento arriva dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia in relazione alla partecipazione di Kanye West al Pulse of Gaia Festival. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, il divieto è stato adottato sulla base delle valutazioni emerse durante il Comitato e dei successivi approfondimenti sugli aspetti di safety e security. A pesare sulla decisione è stata soprattutto la straordinaria affluenza prevista.

I motivi dello stop

I due concerti si sarebbero svolti in date consecutive presso la RCF Arena, struttura che può ospitare fino a circa 103mila spettatori. Le autorità hanno evidenziato come la stretta vicinanza temporale tra i due eventi avrebbe comportato un eccezionale concentramento di pubblico nell’arco di appena 24 ore. Ma non è l’unico elemento preso in considerazione. Nella valutazione complessiva hanno avuto un ruolo anche l’annullamento di precedenti concerti di Kanye West in diversi Paesi europei e il concreto rischio di contromanifestazioni. Ultimamente il rapper statunitense è stato al centro di numerose polemiche per alcune dichiarazioni considerate antisemite. In diverse occasioni l’artista ha espresso commenti che hanno suscitato forti critiche internazionali. Successivamente West si è scusato pubblicamente, sostenendo di non essere né nazista né antisemita.

Concerti di Kanye West e Travis Scott nel mirino anche in altri paesi

La cancellazione delle date italiane si inserisce in un contesto europeo già particolarmente complesso. Il governo britannico aveva annunciato il 7 aprile il divieto di ingresso dell’artista nel Regno Unito, dove erano inizialmente previsti alcuni concerti estivi. Anche in Francia il ministro dell’Interno Laurent Nuñez si era detto determinato a impedire lo svolgimento dello show programmato per l’11 giugno a Marsiglia. Intanto Kanye West è arrivato a Istanbul, dove oggi si esibirà allo Stadio Olimpico Atatürk per quello che rappresenta il suo ritorno sui palchi europei dopo undici anni. La data turca resta confermata e sarà l’unico appuntamento nel Paese, mentre il tour dovrebbe proseguire nelle prossime settimane tra Olanda, Georgia, Spagna e Albania. Reggio Emilia, invece, esce ufficialmente dal calendario estivo dell’artista.