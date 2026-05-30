TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Ventesima Tappa del Giro d’Italia
30 maggio da Gemona del Friuli a Piancavallo 199 km
Gemona del Friuli sorge ai piedi delle Prealpi Giulie, tra il Tagliamento e il monte Glemine. Città simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1976, conserva un centro storico elegante, dominato dal Duomo di Santa Maria Assunta e dalla torre del castello. Le sue strade raccontano la forza e la dignità friulana, tra pietra, arte e memoria. Gemona è anche natura e sapori autentici, un luogo dove la montagna incontra la pianura, e la tradizione contadina si fonde con l’ingegno e la resilienza del Friuli. Qui molto probabilmente si deciderà questo bellissimo Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Frico – un piatto che rappresenta questo territorio ricco di tradizioni
Ingredienti per 4 persone:
Frico con polenta – Un piatto simbolo della cucina friulana
- 400 g di formaggio Montasio (mezzano)
- 400 g di patate
- 1 cipolla piccola
- 40 g di burro
- Sale e pepe
- 300 g di farina di mais per polenta
- 1,2 l di acqua
Preparazione:
Pela e grattugia le patate, affetta la cipolla e rosola nel burro.
Aggiungi le patate e il Montasio a pezzetti, cuoci finché si forma una crosta dorata, gira il frico fino a doratura completata.
Prepara la polenta mescolando la farina di mais in acqua bollente salata per 45 minuti.
Servi il frico caldo con la polenta morbida.
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