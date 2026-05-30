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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 30 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Ventesima Tappa del Giro d’Italia

30 maggio da Gemona del Friuli a Piancavallo 199 km

Gemona del Friuli sorge ai piedi delle Prealpi Giulie, tra il Tagliamento e il monte Glemine. Città simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1976, conserva un centro storico elegante, dominato dal Duomo di Santa Maria Assunta e dalla torre del castello. Le sue strade raccontano la forza e la dignità friulana, tra pietra, arte e memoria. Gemona è anche natura e sapori autentici, un luogo dove la montagna incontra la pianura, e la tradizione contadina si fonde con l’ingegno e la resilienza del Friuli. Qui molto probabilmente si deciderà questo bellissimo Giro d’Italia.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Frico – un piatto che rappresenta questo territorio ricco di tradizioni

Ingredienti per 4 persone :

Frico con polenta – Un piatto simbolo della cucina friulana

400 g di formaggio Montasio (mezzano)

400 g di patate

1 cipolla piccola

40 g di burro

Sale e pepe

300 g di farina di mais per polenta

1,2 l di acqua

Preparazione:

Pela e grattugia le patate, affetta la cipolla e rosola nel burro.

Aggiungi le patate e il Montasio a pezzetti, cuoci finché si forma una crosta dorata, gira il frico fino a doratura completata.

Prepara la polenta mescolando la farina di mais in acqua bollente salata per 45 minuti.

Servi il frico caldo con la polenta morbida.