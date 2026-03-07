Attualità

Famiglia smembrata, nuovo trauma: la vicenda dei bambini del bosco e il ruolo della magistratura

di Laura Tecce - 7 Marzo 2026

La vicenda dei bambini del bosco di Palmoli non è solo un caso giudiziario che da settimane scuote l’opinione pubblica e non riguarda solo una famiglia, ma l’intero sistema. E la necessità di trovare un necessario equilibrio tra tutela dei minori, poteri della magistratura e libertà educativa dei genitori. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la separazione dei tre figli dalla madre, Catherine Birmingham, trasferendoli in un’altra struttura. Una decisione che solleva interrogativi politici cruciali: quale ruolo devono avere i servizi sociali e fino a che punto lo Stato può intervenire nella vita familiare senza generare nuovi traumi? Il nodo centrale non è la presunta mancata collaborazione della madre, ma l’ostinazione del servizio sociale nell’attribuire tutte le difficoltà a Catherine, arrivando con apparente tranquillità a smembrare la famiglia e a infliggere un ulteriore trauma ai bambini.

La Garante per l’Infanzia, Marina Terragni, ha chiesto un approfondimento medico indipendente, sottolineando che la continuità dei legami familiari deve restare una priorità. Anche la politica reagisce: la Lega annuncia un’ispezione urgente del Ministero della Giustizia, mentre Fratelli d’Italia propone un disegno di legge per stabilire che l’allontanamento dai genitori possa avvenire solo come extrema ratio, e solo per gravi motivi. Non si tratta di polemica sterile: è un confronto sul ruolo dello Stato, sui poteri dei servizi sociali e sulla necessità di regole chiare che tutelino i minori senza creare traumi evitabili. Quel che è certo è che smembrare una famiglia non può diventare prassi: le istituzioni devono intervenire con criterio, trasparenza e responsabilità, evitando di generare danni irreversibili.

