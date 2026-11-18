Cronaca

Tutti gli ultim’ora sui due della banda della minicar a Roma

Sono finiti in due comunità diverse

di Dave Hill Cirio - 18 Novembre 2026

La vicenda dei raid a bordo della minicar nera a Roma ha alcuni ultim’ora in cronaca. Già i carabinieri del Comando Provinciale avevano eseguito l’ordinanza del Gip del Tribunale per i Minorenni che dispone il trasferimento in comunità per i due giovani di 16 e 17 anni. Per gli indagati la Procura per i Minori aveva inizialmente richiesto la custodia in carcere.

Banda della minicar, quali gli ultim’ora?

I due adolescenti devono rispondere di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Nella nota della Procura si evidenziano la gravità indiziaria e il concreto pericolo di reiterazione dei reati.

In particolare, viene rimarcata la facilità a delinquere mostrata dagli indagati. Capaci – è stato accertato – di compiere tre episodi violenti in soli dieci minuti la sera del 4 ottobre. Poi, di continuare con le stesse condotte il giorno successivo.

La droga nello zaino

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento cautelare, gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato nello zaino del 16enne poco meno di un grammo di hashish per uso personale. Così, facendo scattare a suo carico la segnalazione alla Prefettura.

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