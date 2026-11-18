Tecnologia

Lagarde sull’Ai: “Non chiamatela bolla”

di Maria Graziosi - 18 Novembre 2026

Non chiamatela bolla: Christine Lagarde, a New York, dice che le valutazioni sull’intelligenza artificiale sono “molto ambiziose” e che, perciò, potrebbero subire una correzione. Ma, ha sottolineato, “alla Bce non la chiamiamo bolla”. Se non è zuppa, però, verrebbe da dire che è pan bagnato. Le parole, come insegna il regista e come sa fin troppo bene chi vive i mercati, sono importanti. Ed è per questo che la governatrice della Bce tenta di smorzare il cupo ottimismo che ha preso il posto dello smodato entusiasmo dei mesi scorsi sul tema digitale.

“Non chiamatela bolla”

Lagarde ha spiegato: “Abbiamo già assistito a una significativa correzione dei prezzi nelle ultime settimane”. Cosa c’è da aspettarsi? Per la governatrice della Bce l’evoluzione delle valutazioni dipenderà dagli utili attesi delle imprese e dal loro valore attualizzato. “Sarà una questione di quali siano e saranno gli utili attesi e di quale valore attualizzato ne derivi”. Ma, soprattutto, sarà una questione di nervi. Chi riuscirà a non farsi prendere dal panico, dopo aver ceduto alla frenesia che ha caratterizzato l’ultimo periodo, potrà uscire vincitore dalla partita decisiva dell’economia globale.

Lagarde contro le fake news: sarà lei candidata in Francia?

Quando si parla di Lagarde, però, il focus non è più nemmeno il futuro dell’Ai. Ma il suo, di futuro. Sarà candidata alle presidenziali in Francia? Sarà la voce dell’Europa tra gli opposti populismi di Marine Le Pen da un lato e Jean Luc Mélénchon dell’altro? Chissà. Lei, intanto, ribadisce che si dimetterà dall’Eurotower per essere libera di parlare. E, all’evento del New York Times, ha spiegato di sentire alto e forte “il dovere di parlare contro le false notizie e le rappresentazioni fasulle nelle campagne politiche”.

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