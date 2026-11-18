Politica

Remo Morzenti Pellegrini sarà il nuovo presidente Anac

di Martino Tursi - 18 Novembre 2026

REMO MORZENTI PELLEGRINI VICEPRESIDENTE SCUOLA NAZIONALE AMMINISTRAZIONE

Il nuovo presidente di Anac sarà Remo Morzenti Pellegrini. L’ex rettore dell’Università di Bergamo, oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, è il nome su cui converge il governo nel Consiglio dei ministri. E sarà proprio lui il nuovo numero uno dell’autorità nazionale anticorruzione. Una nomina che arriva a sanare un vuoto che si era creato nei giorni scorsi quando l’ex leghista Nuccio Altieri sembrava a un passo dalla nomina prima di trovare il muro delle opposizioni.

Remo Morzenti nuovo presidente Anac

Con l’ok giunto dal Consiglio dei ministri, il prossimo passo per affidare a Morzenti la presidenza dell’Anac sarà quello di sottoporre la nomina al vaglio del Parlamento. Dopo aver ottenuto i pareri obbligatori dalle commissioni competenti per materia, l’incartamento tornerà in Consiglio dei ministri. Da qui, poi, dopo la formalizzazione finale, la nomina potrà arrivare ufficialmente. Per farlo, sarà necessario il decreto firmato dal Presidente della Repubblica.

Un cattolico alla guida dell’anticorruzione

Remo Morzenti Pellegrini vanta un lungo e importante curriculum professionale. Ordinario di diritto pubblico a Bergamo, dove è stato pure rettore, ha presieduto anche la Fondazione della Crui, la Conferenza dei rettori. È vicepresidente del comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura presso il Ministero della Cultura. Vicino al mondo di Comunione e Liberazione, ha partecipato in diverse occasioni al Meeting di Rimini come relatore sui temi giuridici, dell’istruzione e della formazione nonché della cultura.

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