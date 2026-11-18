Economia

Avio e Iceye: la partita dello Spazio passa da Colleferro

Netto il ministro della Difesa: «Se fossi Leonardo, rifletterei attentamente prima di uscire»

di Angelo Vitale - 18 Novembre 2026

Un’offerta pubblica di acquisto da oltre 2 miliardi di euro al centro della partita dell’aerospazio e della difesa europea. La società finlandese Iceye ha messo sul piatto 41 euro per azione, incorporando un premio del 20,2% rispetto ai valori di listino. Obiettivo dichiarato, creare un «campione europeo della sovranità spaziale e della difesa» e ritirare Avio da Piazza Affari.

Cosa succede ad Avio?

Ma nei siti di Avio non si sviluppano semplici vettori civili. L’azienda rappresenta il cuore pulsante dei lanciatori e della propulsione spaziale e militare continentale. E svolge un ruolo centrale per le capacità strategiche dell’Italia e dell’Unione Europea.

L’iniziativa finlandese richiama la sicurezza nazionale e l’assetto azionario di Avio, dove Leonardo figura come azionista chiave con il 18% delle quote.

Cosa dice Crosetto?

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto con parole estremamente chiare sui pericoli di un disimpegno: «Se fossi Leonardo, rifletterei attentamente prima di uscire da Avio».

Poi, a chi gli chiedeva a margine di un convegno a Roma se sia necessario che il gruppo rimanga in mani italiane, Crosetto ha ribadito con fermezza la presenza della tutela statale. «Ce ne occuperemo nei prossimi giorni – ha detto -, tanto c’è il Golden power».

Il dossier è infatti destinato all’istruttoria dell’esecutivo tramite i poteri speciali.

La disciplina attribuisce al governo la facoltà di imporre rigide prescrizioni o porre il veto alle acquisizioni. Ciò, per proteggere la sovranità industriale, la proprietà intellettuale e la sicurezza delle forniture militari nazionali

Sul tavolo, le rassicurazioni di Iceye sulla volontà di mantenere in Italia il centro delle attività di lancio e propulsione, preservando marchio e livelli occupazionali. Ma la decisione prescinderà dalle sole logiche di mercato. La sfida su Avio è strettamente legata al controllo tecnologico dei cieli europei.