Esteri

ASEAN, la scommessa vietnamita: sicurezza e “diplomazia del bambù” per resistere alla tempesta geopolitica

Hanoi propone più cooperazione, integrazione economica digitale e resilienza strategica

di Ernesto Ferrante - 18 Novembre 2026

Nell’Indo-Pacifico attraversato dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina, il Vietnam tenta di affermarsi come uno dei principali interpreti del futuro dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). Dal vertice di Manila è arrivata una proposta che combina sicurezza regionale, integrazione economica e autonomia strategica, riflettendo una visione sempre più influente all’interno del blocco. A illustrarla è stato il primo ministro Le Minh Hung, che ha indicato tre direttrici per rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Sud-Est asiatico in una fase di profonda trasformazione dell’ordine internazionale.

Per l’ASEAN è un momento cruciale. L’organizzazione si trova infatti a dover difendere la propria centralità regionale in uno scenario dominato dalla competizione tra potenze, dalla frammentazione delle catene globali del valore e dalla crescente interdipendenza tra sicurezza ed economia. Hanoi cerca di trasformare la propria esperienza diplomatica in una visione strategica per l’intera regione, proiettando sul piano multilaterale i principi della cosiddetta “diplomazia del bambù”, fondata su equilibrio, flessibilità e autonomia decisionale.

Sicurezza regionale e gestione delle crisi: la prima priorità

Al 49° vertice dell’Association of South-East Asian Nations, che si è concluso ieri nella capitale filippina, il premier vietnamita ha individuato come priorità il consolidamento della sicurezza regionale, il rafforzamento della resilienza economica e tecnologica del blocco e la promozione di una maggiore coesione comunitaria. Un’agenda che riflette l’ambizione crescente del Paese di assumere un ruolo guida nella definizione delle strategie del Sud-Est asiatico nel nuovo contesto geopolitico globale. Il primo asse indicato riguarda la costruzione di un ambiente regionale stabile e prevedibile. Il leader vietnamita ha chiesto un rafforzamento del dialogo politico, delle misure di fiducia reciproca e della cooperazione nei settori della difesa, della sicurezza e del diritto internazionale.

Disastri naturali, forze dell’ordine e resilienza istituzionale

L’obiettivo è duplice. Da un lato contenere le tensioni che attraversano l’Indo-Pacifico senza costringere l’ASEAN a schierarsi apertamente con uno dei grandi poli della competizione globale. Dall’altro rafforzare gli strumenti regionali di gestione delle emergenze e delle crisi, inclusi i meccanismi di coordinamento e condivisione delle informazioni. Non è un caso che Hanoi abbia ottenuto il sostegno degli altri membri per una dichiarazione dedicata al rafforzamento del ruolo delle forze dell’ordine nella risposta ai disastri naturali e alle emergenze. La proposta riflette una crescente consapevolezza delle vulnerabilità del Sud-Est asiatico, una delle aree più esposte al cambiamento climatico e agli eventi meteorologici estremi.

Parallelamente, il Vietnam ha chiesto il rafforzamento della cooperazione giuridica regionale e l’accelerazione dei lavori per definire regole comuni di coordinamento nella gestione delle crisi. In un’epoca di crescente instabilità, la sicurezza viene così interpretata non soltanto in termini militari, ma come capacità di garantire resilienza istituzionale e continuità dello sviluppo. Il secondo pilastro della proposta vietnamita è legato alla costruzione di un modello di crescita più innovativo e resiliente.

L’economia digitale come motore della competitività regionale

Da qui l’invito ad accelerare l’attuazione del Digital Economy Framework Agreement (DEFA), il progetto destinato a creare uno spazio economico digitale regionale sempre più integrato. L’obiettivo è attrarre investimenti ad alto valore aggiunto, favorire la trasformazione tecnologica e consolidare il ruolo del blocco nelle catene globali del valore. Particolarmente significativo è il richiamo alla sicurezza economica. Hanoi individua tre vulnerabilità fondamentali: catene di approvvigionamento, energia e alimentazione. Temi che negli ultimi anni sono usciti dalla sfera economica per diventare elementi centrali. Il Vietnam si è dichiarato pronto a contribuire attivamente allo sviluppo della rete elettrica regionale ASEAN Power Grid e alla Manila Energy Initiative, due progetti che puntano a rafforzare l’interconnessione energetica e a ridurre le fragilità strutturali dell’area.

Energia, approvvigionamenti e sicurezza economica

Ancora più innovativa appare l’iniziativa “Space for Development and Resilience”. La proposta mira a condividere dati satellitari per lo sviluppo economico, sviluppare competenze regionali nel settore spaziale e favorire investimenti in un’economia destinata a diventare sempre più importante nei prossimi decenni. Un segnale dell’ambizione tecnologica di un’area che non vuole limitarsi a essere il polo manifatturiero del mondo, ma punta a conquistare una posizione di rilievo nei comparti strategici dell’innovazione. Il terzo pilastro indicato dal premier vietnamita riguarda la dimensione sociale e culturale dell’integrazione. In un’area caratterizzata da profonde diversità linguistiche, religiose e politiche, la costruzione di una vera identità ASEAN viene considerata sempre più una necessità strategica. Le Minh Hung ha sollecitato investimenti nelle competenze digitali, nella formazione di capitale umano qualificato e nella mobilità del lavoro all’interno della regione.

La “diplomazia del bambù” come modello regionale

Sul piano culturale, il governo vietnamita propone inoltre che l’ASEAN si faccia promotrice dell’attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite sul “Decennio internazionale della cultura per lo sviluppo sostenibile”, valorizzando il ruolo delle industrie creative come strumento di crescita e integrazione regionale. L’intervento del premier rappresenta anche la traduzione regionale della cosiddetta “diplomazia del bambù”, la dottrina che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica estera vietnamita. Coniata dall’ex segretario generale Nguyen Phu Trọng, l’espressione richiama un bambù dalle “radici profonde” e dal tronco flessibile, saldo nei principi ma capace di adattarsi ai mutamenti dell’ambiente circostante. Una formula che ha consentito ad Hanoi di sviluppare relazioni strategiche con Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, India e Unione europea senza rinunciare alla propria autonomia.

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