Cronaca

Futuro Nazionale ha violato la legge Scelba? Indagini in corso

I vertici del partito sottolineano la totale legittimità dell'azione politica intrapresa e il pieno rispetto della Carta Costituzionale

di Giorgio Brescia - 18 Novembre 2026

La Procura Militare di Roma ha aperto un fascicolo di accertamenti preliminari su Roberto Vannacci, eurodeputato e presidente del movimento Futuro Nazionale. Con lui coinvolge il coordinatore Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini e alcuni militari in servizio ricoprenti ruoli direttivi nel partito.

Vannacci ha violato la legge Scelba?

Al centro delle verifiche, scaturite da un esposto inoltrato dal Sindacato dei Militari, figura l’ipotesi di violazione della legge Scelba. La norma sanziona l’apologia e la ricostituzione del partito fascista. Gli inquirenti militari stanno valutando pure altro. Nel fascicolo, l’eventuale sussistenza di condizionamenti politici sulla condotta di personale in servizio attivo e profili legati all’incitamento all’odio, entro i confini stabiliti dalla giurisdizione penale militare.

L’iniziativa della Magistratura Militare costituisce una fase preliminare di accertamento dei fatti.

Cosa risponde FN?

Dalla dirigenza di Futuro Nazionale giunge una netta smentita di ogni condotta illecita. I vertici del partito sottolineano la totale legittimità dell’azione politica intrapresa e il pieno rispetto della Carta Costituzionale.