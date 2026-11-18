Esteri

Terremoto: perché le polemiche in Romania?

Nessun danno particolare, molta paura. Critiche al governo per il mancato alert digitale

di Daniel Walker - 18 Novembre 2026

Forte scossa di terremoto in Romania: paura a Bucarest e nell’Est Europa, nessun danno grave. Nella notte, alle ore 02:48 locali, un terremoto di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.7 ha scosso il Paese. L’epicentro è stato localizzato nella contea di Vrancea, a ovest di Nereju Mic, lungo l’arco dei Carpazi orientali.

Terremoto in Romania: cosa è accaduto?

A caratterizzare l’evento, la notevole profondità dell’ipocentro, stimata tra i 107 e i 131 chilometri.

Questa conformazione geologica, tipica del blocco sismico di Vrancea dove si concentrano intense tensioni tettoniche sottocorticali. Un fatto che ha consentito alle onde di propagarsi a centinaia di chilometri di distanza.

La scossa è stata avvertita chiaramente a Bucarest, risvegliando la popolazione nel cuore della notte. Paura anche nei Paesi vicini: Moldavia, Ucraina (fino a Odessa e Kiev), Bulgaria e Turchia.

L’Ispettorato Generale per le Situazioni di Emergenza ha completato le verifiche sul campo, confermando l’assenza di crolli o danni strutturali rilevanti.

Non si registrano vittime, ma si contano alcuni feriti lievi provocati dalla caduta di arredi e mobili vari. Numerose le chiamate ai servizi di emergenza per attacchi di panico.

Quale prevenzione in Romania?

Il sisma ha riacceso il dibattito sui sistemi di preallarme. Il capo del Dipartimento per le Situazioni di Emergenza Raed Arafat ha difeso la scelta di non attivare il messaggio acustico. Sui telefoni il RO-Alert durante la notte avrebbe rischiato di scatenare un panico pericoloso tra la popolazione. Le autorità continuano il monitoraggio, definendo la situazione sotto controllo.

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