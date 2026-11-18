Uccide il nipote a caccia e si suicida
La tragedia nel Savonese, i numeri del quadro nazionale, le polemiche sulla disciplina venatoria
Una battuta di caccia nei boschi di Quiliano trasformata in una tragedia familiare. Giuseppe Ghiso, 79 anni, ha sparato per errore al nipote Emilio Ghiso, di 26 anni, dopo averlo scambiato per un cinghiale. Accortosi del tragico errore, l’anziano si è tolto la vita con la stessa arma.
Cosa è successo nei boschi del Savonese?
Inutili i tempestivi soccorsi del 118, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri Forestali.
Il dramma del savonese riporta al centro dell’attenzione la sicurezza durante l’attività venatoria in Italia.
I numeri: quali sono?
L’Università di Urbino registra un trend pluriennale in calo, con i decessi scesi a 9 nel 2025 e 45 incidenti nella stagione 2025/2026. Ma le associazioni di tutela sollevano forti preoccupazioni.
Secondo il Dossier dell’Osservatorio Vittime della Caccia, negli ultimi cinque mesi di caccia si contano 46 persone colpite (12 morti e 34 feriti). Tra loro, 13 persone del tutto estranee all’attività venatoria.
La tragedia di Quiliano, in un panorama nazionale con circa 588mila licenze attive. Le associazioni venatorie puntano su una maggiore formazione. Dal mondo ambientalista si levano nuove richieste per stringere le regole sull’uso delle armi nei boschi.
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