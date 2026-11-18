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GTA 6, quando esce in Italia: orario, prezzo e tutte le novità del videogioco più atteso

di Simone Talarico - 18 Novembre 2026

L’attesa è quasi finita. GTA 6 arriva ufficialmente in Italia il 19 novembre 2026, segnando il ritorno di una delle saghe videoludiche più famose al mondo. Dopo tredici anni dall’uscita del precedente capitolo, Rockstar Games si prepara a lanciare un titolo che promette importanti novità.

L’entusiasmo è già altissimo. Negli Stati Uniti, le richieste di ferie per il giorno del lancio avrebbero registrato un aumento significativo. Un fenomeno che dimostra quanto il nuovo capitolo di Grand Theft Auto sia atteso dagli appassionati.

GTA 6, data e orario di uscita in Italia

Grand Theft Auto VI sarà disponibile dalla mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre 2026. Il gioco arriverà su PlayStation 5, PS5 Pro e Xbox Series X|S.

La versione Standard costerà 79,99 euro, mentre l’edizione Ultimate sarà acquistabile a 99,99 euro. Per il momento, invece, non è stata comunicata una data ufficiale per l’uscita su PC.

Gli utenti potranno prepararsi al lancio attraverso il precaricamento. Sarà necessario disporre di uno spazio di archiviazione considerevole, viste le dimensioni del videogioco.

GTA 6, protagonisti e ambientazione

La storia ruota attorno a Jason Duval e Lucia Caminos, due protagonisti coinvolti in una pericolosa vicenda criminale dopo un colpo finito male.

L’avventura si svolge nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida. Torna anche Vice City, affiancata da nuove ambientazioni, tra spiagge, paludi, isole e aree naturali.

Rockstar promette un mondo esplorabile particolarmente ricco, con condizioni meteorologiche variabili, numerose specie animali e una maggiore quantità di edifici accessibili.

Le novità rispetto a GTA 5

Tra le innovazioni più attese figura un sistema di polizia più evoluto, progettato per rendere gli inseguimenti e le indagini più realistici.

I giocatori potranno alternare i due protagonisti, partecipare a rapine, praticare sport ed esplorare liberamente la mappa.

Non mancheranno attività secondarie, dalle corse automobilistiche alle immersioni, fino alla scoperta delle numerose località presenti nel gioco.

Al debutto, GTA 6 punterà soprattutto sull’esperienza narrativa. Per conoscere tutti i dettagli della componente multiplayer bisognerà attendere ulteriori comunicazioni.

GTA 6 si prepara così a diventare uno dei lanci più importanti nella storia dei videogiochi, con aspettative altissime da parte di milioni di appassionati.

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