Operaio muore in una cava in Sicilia
Il sito viene utilizzato per il conferimento e il riutilizzo delle terre e delle rocce prodotte dallo scavo della Galleria Cefalù, cantiere affidato in appalto da Rfi al raggruppamento guidato da Toto Costruzioni
Infortunio mortale sul lavoro in mattinata all’interno del territorio comunale di Pollina, in provincia di Palermo. La vittima è Agostino Presti, un operaio di 49 anni residente a Lascari: Ha perso la vita mentre era impegnato nelle attività lavorative del cantiere condotto dalla Toto Costruzioni Generali.
Operaio muore in una cava
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’operaio è stato colpito da una consistente massa di terra improvvisamente staccatasi da una parete dell’ex cava.
Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantanovenne.
Per condurre i rilievi sono intervenuti i carabinieri unitamente ai tecnici dello Spresal.
Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per accertare le cause del distacco del terreno e verificare le condizioni operative. Da valutare pure il rispetto delle norme antinfortunistiche.
Il drammatico evento, all’interno dell’ex cava di contrada Roccalupa, a Pollina.
L’area non costituisce un sito estrattivo attivo, ma è inserita nel piano di ripristino e recupero ambientale collegato a un’opera pubblica commissionata da Rete Ferroviaria Italiana: il raddoppio della linea ferroviaria Palermo–Messina, nel tratto compreso tra Ogliastrillo e Castelbuono.
Il sito viene infatti utilizzato per il conferimento e il riutilizzo delle terre e delle rocce prodotte dallo scavo della Galleria Cefalù, cantiere affidato in appalto da Rfi al raggruppamento guidato da Toto Costruzioni.
Il progetto prevede il riempimento e la modellazione morfologica della cava per integrare i materiali scavati nel paesaggio circostante.
Gli accertamenti della magistratura dovranno ora fare luce sui dettagli dell’incidente e sulle responsabilità dell’accaduto.
Leggi tutte le news di Cronaca
Torna alle notizie in home