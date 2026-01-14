Attualità

“Bere l’urina è pericoloso”, l’allarme dei medici

Torna d'attualità la fake dell'urinoterapia, il parere degli esperti

di Pietro Pertosa - 14 Gennaio 2026

Bere urina è pericoloso, arriva l’allarme dei medici. La pratica, che come un fiume carsico talora riappare in superficie dai meandri del web, non è per niente “salutare” come asseriscono tanti, troppi, guru improvvisati. Che operano, appunto sui canali digitali. Un tema che, evidentemente, è di estrema attualità se arriva l’ennesimo avvertimento da parte dei ricercatori e degli specialisti. No, l’urina non fa bene alla salute. Berla men che meno.

“Ecco perché è pericoloso bere l’urina”

A lanciare l’allarme, via social, è stato Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, volto divenuto notissimo al grande pubblico all’epoca della pandemia Covid. Bassetti ha avvertito: “L’urinoterapia è una medicina alternativa che sfrutta l’urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi scientifiche ed è pericolosa per la salute, non essendoci prove di efficacia e potendo portare a infezioni o intossicazioni da riassorbimento di scorie”.

Il parere dell’urologo

L’Adn Kronos Salute ha chiesto (ulteriori) lumi a Vincenzo Ficarra, consigliere nazionale della Società italiana di urologia (Siu). Che, in merito, non ha alcun dubbio: “Bere urina è semplicemente folle: una pratica scriteriata, immotivata e fortemente sconsigliata, perché non esistono evidenze scientifiche che ne dimostrino i benefici”. E ancora: “Contrariamente a quanto si pensa, l’urina non è sempre sterile. Può contenere batteri, come l’Escherichia coli che nelle donne è spesso responsabile di infezioni delle vie urinarie, talvolta anche asintomatiche”.

Perché è una pratica da evitare

Ficarra ha quindi spiegato: “L’urina è il mezzo attraverso cui l’organismo elimina le scorie. Se i reni non funzionano correttamente, si va incontro a insufficienza renale. Valori elevati di potassio (sopra 5) possono causare seri rischi cardiologici, mentre alti livelli di creatinina possono portare alla necessità della dialisi. Questo spiega quanto sia fondamentale eliminare l’urina, non certo reintrodurla”. Lo specialista inoltre ha sottolineato infine l’incoerenza di alcune convinzioni: “Insegniamo ai nostri figli a lavarsi le mani dopo aver urinato per motivi igienici. Che facciamo, diciamo loro di berla perché fa bene?”.