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Berrettini stende Medvedev, il russo dà di matto

Doppio 6-0 dell'italiano a Monte Carlo, il rivale sfascia una racchetta

di Paolo Diacono - 8 Aprile 2026

Berrettini stende Medvedev. Che dà di matto e sfascia una racchetta dopo il doppio 6-0. A Montecarlo va di scena la vittoria del tennista italiano che si sbarazza, tutto sommato con una facilità impronosticabile alla vigilia, del rivale russo. Due set senza concedere nemmeno un game all’avversario. I sedicesimi di finale, dunque, li supera l’atleta azzurro. Che, domani nei quarti, è atteso dallo scontro con il vincitore del match che opporrà João Fonseca e Arthur Rinderknech.

Berrettini lo stende, Medvedev dà di matto

La rabbia e la frustrazione per aver subito un doppio 6-0 ha indotto Medvedev a spaccare la racchetta nel secondo set. Una partita completamente a senso unico quella disputata tra l’italiano e il russo al torneo Master 1000 Atp di Monte Carlo. Tutto è andato per il verso giusto per Berrettini che sorride a fine match: “È stata una partita strana, non mi aspettavo di giocare così bene e non mi aspettavo che lui facesse così fatica, è stata una delle migliori partite della mia vita”.

“Ho bisogno di match come questo”

Berrettini ha inoltre commentato così la sua vittoria contro Medvedev: “Ho sofferto nel primo game – ha continuato il tennista – poi però non mi aspettavo di vincere così nettamente. Ho cercato di tenere la concentrazione e di non farmi distrarre da quello che accadeva dall’altra parte del campo. Nel secondo set lui ha servito con le palle nuove, sono stato bravo e ho strappato subito il servizio e mi sono rilassato del tutto. La realtà è che ho bisogno di match come questi, ho solo bisogno di un po’ di tempo e di fiducia”.