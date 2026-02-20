Attualità

Bluvertigo in tour 2026, il ritorno che riaccende una stagione musicale sospesa

di Gianluca Pascutti - 20 Febbraio 2026

I Bluvertigo tornano al centro della scena musicale italiana con un tour che segna una ripartenza attesa e, per molti, necessaria. La band guidata da Morgan ha scelto di rimettere in moto la propria identità artistica attraverso un percorso dal vivo che non si limita a celebrare il passato, ma che viene costruito come un atto di presenza, un gesto dichiarato di vitalità. Il progetto, inaugurato dal sold out del 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano, viene presentato come un ritorno consapevole, pensato per restituire al pubblico un’esperienza musicale che non si accontenta della nostalgia.

Un tour estivo che attraversa l’Italia

La tournée 2026 si sviluppa lungo alcuni dei principali festival estivi italiani, confermando un interesse che si è riacceso rapidamente. Le date annunciate compongono un itinerario che tocca città e contesti diversi, dal Nord al Sud, con un calendario che include Asti, Roma, Firenze, Napoli, Assisi, Cattolica, Bassano del Grappa e un nuovo appuntamento milanese al Carroponte. La scelta dei festival non appare casuale: ogni tappa viene inserita in cornici che favoriscono un ascolto ampio, trasversale, capace di intercettare generazioni differenti.

Un’identità visiva che racconta un’idea

Il tour è accompagnato da una nuova immagine grafica costruita su pixel, geometrie e suggestioni di “anatomia meccanica”. L’estetica richiama il rapporto tra corpo e codice, tra umano e sistema, un tema che i Bluvertigo hanno sempre esplorato con anticipo rispetto ai tempi. Questa scelta visiva non funziona come semplice decorazione, ma come dichiarazione di poetica: il ritorno della band viene raccontato attraverso un linguaggio che unisce tecnologia e fragilità, struttura e vibrazione.

Un messaggio che supera la nostalgia

La band insiste su un concetto chiave, non è intrattenimento, è presenza. La tournée non viene proposta come un revival, ma come un nuovo capitolo. L’energia che ha accompagnato l’annuncio delle date estive dimostra come il pubblico sia pronto a seguire questa direzione, attratto da un progetto che non si limita a riproporre ciò che è stato, ma che tenta di rimettere in circolo una visione artistica ancora attuale.

Un ritorno che apre possibilità

Il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta per i Bluvertigo, non solo per la risposta del pubblico, ma per la volontà della band di tornare a occupare uno spazio culturale che negli anni non è mai stato davvero abbandonato. Il tour estivo diventa così un laboratorio aperto, un luogo in cui la storia del gruppo incontra nuove possibilità espressive. Un ritorno che non chiude un cerchio, ma lo riapre.

16 LUGLIO 2026 – ASTI – AstiMusica

18 LUGLIO 2026 – ROMA – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

19 LUGLIO 2026 – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23 LUGLIO 2026 – NAPOLI – Noisy Naples Fest – Mostra d’Oltremare

24 LUGLIO 2026 – ASSISI (PG) – Riverock Festival

21 AGOSTO 2026 – CATTOLICA (RN) – Arena della Regina

27 AGOSTO 2026 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Music Festival

12 SETTEMBRE 2026 – MILANO – Carroponte (Kozel)