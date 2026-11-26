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Bonifico istantaneo, Patuelli: “Occorre constatare e combattere l’offensiva di truffe digitali”

Truffe, l'Abi chiede una verifica sul bonifico istantaneo. Per Banca d'Italia il rischio è quattordici volte quello dei bonifici ordinari

di Priscilla Rucco - 26 Novembre 2026

Pochi secondi per trasferire il denaro e nessuna possibilità di tornare indietro. È la forza del bonifico istantaneo e, insieme, il suo punto debole. A lanciare l’allarme è stato Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, che il 24 novembre ha aperto all’Allianz MiCo di Milano l’undicesima edizione del Salone dei Pagamenti: “Occorre constatare e combattere l’offensiva di truffe digitali che si è recentemente sviluppata a danno soprattutto dei risparmiatori”.

La richiesta alle istituzioni

Secondo Patuelli questi raggiri, che arrivano a nascondersi dietro false insegne di organismi dello Stato, sono cresciuti molto dopo l’introduzione obbligatoria del bonifico istantaneo, sfruttato dai truffatori proprio perché irrevocabile. Il presidente ha parlato di una situazione di pre-emergenza, segnata dagli attacchi non solo di singoli hacker ma di vere squadre di pirateria tecnologica. Per questo l’Abi chiede alle istituzioni competenti “che sia fatta tempestivamente una verifica sull’esperienza del bonifico istantaneo per introdurre le necessarie misure per prevenire le truffe”.

I dati della Banca d’Italia

L’ultimo rapporto di Via Nazionale sulle operazioni di pagamento fraudolente, pubblicato a luglio scorso e relativo al secondo semestre 2025, evidenzia il divario. Con i bonifici istantanei si perdono circa 28 euro ogni 100 mila trasferiti, contro i 2 dei bonifici ordinari: un rischio quattordici volte più alto. In media, ogni frode su un bonifico istantaneo vale 1.850 euro. Il dato è comunque in calo, del 38% rispetto al semestre precedente e del 53% in un anno, anche grazie all’obbligo, in vigore dal 9 ottobre 2025, di verificare che l’Iban corrisponda al nome del beneficiario.

Nel complesso, nel semestre i bonifici fraudolenti hanno raggiunto circa 88,7 milioni di euro. Il 72% di questo valore nasce dalla manipolazione del pagatore: non è il sistema a essere violato, ma la persona a essere convinta a pagare. E il conto ricade quasi tutto sulle vittime, che sopportano il 92% delle perdite.

Le trappole più diffuse

Lo schema più insidioso è quello del falso operatore bancario, che chiama da un numero simile a quello della banca e invita a spostare i risparmi su un conto “sicuro”. Ci sono poi i messaggi di presunti figli o parenti in difficoltà, le finte piattaforme di investimento e le fatture in cui l’Iban del fornitore viene sostituito con quello dei truffatori.

Come difendersi?

Nessuna banca chiede di fare un bonifico per proteggere il proprio denaro e davanti ad una richiesta simile, bisogna chiudere e richiamare il numero ufficiale dell’istituto. Se la banca avverte che nome e Iban non coincidono, conviene fermarsi e controllare. Le richieste urgenti dei familiari vanno verificate contattando direttamente la persona interessata. Il regolamento europeo 2024/886 consente inoltre a ogni cliente di fissare un tetto, giornaliero o per singola operazione, all’importo trasferibile con il bonifico istantaneo e di modificarlo in qualsiasi momento. Utili anche le notifiche su tutti i movimenti del conto.

Le nuove regole europee

All’orizzonte c’è il nuovo regolamento Ue sui servizi di pagamento, sul quale il Consiglio ha adottato la propria posizione il 29 ottobre. Il testo prevede il rimborso anche per chi viene ingannato da qualcuno che si finge la propria banca, a patto di denunciare la frode alla polizia e di informarne l’istituto. Le piattaforme online avvisate di contenuti truffaldini e rimaste inerti dovranno rifondere le banche..

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