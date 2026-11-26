Attualità

Nvidia stop esportazioni chip nel Sud Est asiatico

Arriva il ban ai Paesi vicini alla Cina per evitare triangolazioni

di Martino Tursi - 26 Novembre 2026

Ai mercati non farà piacere scoprire che oggi Nvidia ha decretato lo stop alle esportazioni di chip in quattro Paesi del Sud est asiatico. L’azienda, dopo lo scandalo Megaspeed e il reintegro di Jensen Huang ai vertici, si sta blindando per evitare nuovi scandali. E così, come riporta il Financial Times, ha deciso di evitare ogni rapporto commerciale, e quindi tutte le forniture, destinate a Malesia, Thailandia, Indonesia e, naturalmente, alla stessa Singapore. Così da evitare possibili triangolazioni utili a far finire i semiconduttori direttamente in Cina.

Nvidia stop esportazioni chip nel Sud Est asiatico

L’ambito delle nuove restrizioni, come riporta il quotidiano economico-finanziario internazionale, ha come obiettivo quello di chiedere le rotte, e i rifornimenti, a cui potrebbero avere accesso le imprese cinesi. E che potrebbero garantire loro l’hardware adatto a far scattare l’upgrade delle sue piattaforme di intelligenza artificiale. È la guerra dei chip che torna in grandissimo stile, ammesso e non concesso che abbia mai vissuto davvero una tregua.

Come la prenderanno i mercati?

Questo è il busillis. Nvidia decide di fermare l’export verso il Sud est asiatico, rinunciando così a importanti entrate. E si sa che agli investitori non piace mai che le aziende in cui infilano i loro capitali scelgano, magari di loro stessa volontà, di sacrificare il profitto. Anche se è per la Ragion di Stato. Che, in questo caso, è strategica. Se la Cina mette le mani sui chip più potenti, la “sua” intelligenza artificiale diventa concorrenziale rispetto a quella americana. E se ciò dovesse accadere la bolla tech rischierebbe di esplodere in maniera ancora più rovinosa.

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