Politica

Teoremi giudiziari, poteri istruttorie limiti della notitia criminis

di Anna Tortora - 26 Novembre 2026

Nel dibattito sulla giustizia penale italiana torna spesso un tema delicato: il confine tra l’accertamento di uno fatto-reato e la tendenza ad allargare l’indagine verso ricostruzioni storiche su eventi lontani nel tempo. Quando il raggio d’azione si espande oltre il singolo episodio contestato, si apre una questione di metodo che riguarda tanto i poteri della procura quanto il rapporto tra giustizia e sfera pubblica.

A questo proposito, il magistrato ed ex senatore della Repubblica Luigi Bobbio formula una critica puntuale sull’impostazione di numerose inchieste: “I pubblici ministeri italiani, in una pletora di casi, impegnati nella ‘ricerca della Verità’ e nelle loro ricostruzioni della Storia, sembrano aver dimenticato che per aprire una qualsiasi indagine occorre, quale presupposto indefettibile, una qualificata notitia criminis”.

Sul piano sistematico, il rilievo tocca il fondamento dell’azione investigativa: la notitia criminis non è un pretesto per esplorare scenari retrospettivi, bensì il presupposto che ancora l’attività inquirente a un’ipotesi di reato determinata e verificabile. Quando l’indagine si orienta verso la ricostruzione di vicende storiche a distanza di anni, il rischio metodologico consiste nella sovrapposizione tra l’accertamento giudiziario, soggetto a regole probatorie stringenti, e la ricostruzione storiografica, retta da criteri differenti e priva delle medesime garanzie processuali.

L’analisi prosegue mettendo in evidenza una dinamica di lungo periodo che coinvolge il sistema giudiziario e il circuito informativo: “Sono ormai decenni che l’Italia è la nazione dei teoremi, del complottismo, delle ‘ricostruzioni’ postume a distanza di anni e anni dai fatti, delle ‘indagini’ infinite, tutto gestito dalla magistratura che, in stretta correlazione di interessi con la stampa, ha fatto di questo metodo perverso uno strumento di potere, controllo e condizionamento della pubblica opinione e della politica”.

Sotto il profilo dell’analisi istituzionale, il passaggio pone l’accento sugli effetti che la proiezione mediatica delle indagini produce sul dibattito pubblico e sulle dinamiche politiche. La diffusione di ipotesi investigative e di letture ricostruttive prima e indipendentemente dal vaglio dibattimentale può influire sulla percezione collettiva dei fatti, generando un impatto mediatico rilevante anche in assenza di un accertamento definitivo in sede processuale.

Questa criticità risulta ancor più marcata quando l’attività inquirente incide su fattispecie temporalmente risalenti o ormai estinte, come osserva ulteriormente Luigi Bobbio: “A questa magistratura non interessano né i fatti né la ricerca delle prove ma solo la gestione, il mantenimento e l’incremento del potere. Tutto ciò che può alimentare questo sistema viene utilizzato, a prescindere dal fatto che gli indagabili siano magari già deceduti o gli ipotetici reati largamente prescritti. Anzi meglio, perché in questi casi la funzione di condizionamento della opinione pubblica e di suggestione trova spazi infiniti. La scusa della ricerca della Verità copre tutto”.

Il nodo qui richiamato riguarda la funzione concreta dell’atto investigativo nel momento in cui siano venute meno le condizioni di perseguibilità o la stessa attualità del soggetto coinvolto. In simili circostanze, il richiamo a una finalità ampia di ricerca della verità rischia di porsi in frizione con il principio di economia e funzionalità del procedimento penale, alimentando un’eco pubblica sproporzionata rispetto all’effettiva utilità processuale dell’accertamento.

A sostegno di questa impostazione, Luigi Bobbio richiama la giurisprudenza costituzionale più recente sul tema: “Tutto ciò ovviamente alla faccia, da ultimo, della Corte costituzionale n. 41 del 2024, secondo la quale una volta riscontrato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notitia criminis vengono meno, non operando nella fase delle indagini preliminari né per il pubblico ministero né per il GIP l’obbligo di apprezzare – con priorità logica rispetto alla verifica delle cause estintive del reato – l’evidenza della innocenza della persona sottoposta alle indagini, come accade invece nell’ambito del giudizio, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen”.

La pronuncia richiamata delimita con nettezza la disciplina della fase delle indagini preliminari rispetto a quella del giudizio. Maturata la prescrizione, non sussiste nella fase preliminare l’obbligo di vagliare prioritariamente l’evidenza dell’innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., e vengono meno i poteri investigativi e valutativi del pubblico ministero sul fatto oggetto della notizia di reato: il decorso del tempo determina dunque una cesura netta che impedisce la prosecuzione dell’attività d’indagine come strumento di accertamento ordinario.

Le conseguenze pratiche di una prosecuzione investigativa oltre questi limiti vengono infine sintetizzate da Luigi Bobbio: “Il risultato? Quello che ho appena descritto oltre un inutile pavoneggiamento mediatico giudiziario ed una altrettanto inutile ed evitabile sofferenza kafkiana per gli indagati”.

Restituire all’indagine penale il suo perimetro fisiologico – ancorato al fatto, alla prova e ai limiti temporali stabiliti dalla legge – rimane così la condizione essenziale per preservare tanto il rigore della giurisdizione quanto le garanzie della persona.

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