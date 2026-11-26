Dossier Ai

Da Softbank alla Cia, quanti guai con l’Ai

Dalla bolla tech agli hacker, il barometro della tempesta è l'Asia

di Giovanni Vasso - 26 Novembre 2026

Paradisi artificiali, perdite (e guai) reali. Un altro giorno da dimenticare, in America. La battaglia, vera, si gioca in Asia. La bolla tech, ormai conclamata, potrebbe presto contagiare le banche. Nvidia continua a crollare e sul ritrovato Ceo Jensen Huang piovono contumelie anche dai repubblicani. Nessuno gli perdona la scappatella. O meglio, nessun americano può sopportare che non solo abbia tradito la moglie ma, nel farlo, abbia pure leso gli interessi del suo stesso Paese fornendo chip ultrapotenti alla Cina. “Ormai è bruciato”, ha detto l’ambizioso Don Bacon, ex generale e deputato del Gop che punta a presentarsi alle primarie repubblicane nel nome della restaurazione reaganiana contro i Maga di lotta, di governo e di speculazione finanziaria.

Non solo Nvidia, quanti guai con l’Ai

Poi c’è Anthropic che rimane sotto l’Ipo. Sussurrano, quelli che ritengono di saperla lunga, che Claude costi troppo. Così come costano tanto i servizi di Gemini e ChatGpt. E che, quindi, sui mercati potrebbero finire travolti dalla concorrenza a prezzi più bassi delle piattaforme cinesi. DeepSeek su tutte. Lo ha detto, tra gli altri, pure il Ceo di Siemens Roland Busch secondo cui i modelli asiatici potrebbero dare filo da torcere agli americani. “Cosa succederebbe se i modelli cinesi, decisamente più economici, diventassero altrettanto validi? Che ne sarebbe, a quel punto, dei prezzi e delle valutazioni delle grandi aziende americane?”, s’è chiesto. La risposta, evidentemente, è più retorica delle domande.

La bolla che scoppia

Gli analisti, ormai, non possono più ignorare l’elefante nella stanza. La bolla Ai c’è. E non bastano i tonitruanti toni del marketing permanente a nascondere le clamorose perdite che affliggono tutto il comparto tech. È una partita di giro. Le aziende del settore hanno investito l’una nell’altra. Così come accadde all’epoca delle dot-com. Dicono gli ottimisti che, a differenza di vent’anni fa, le nuove imprese producono redditi. E che quelli “consolidati” di Big Tech terranno al riparo tutti. Quando c’è la tempesta, ognuno s’affida al santo che può. Ma pure gli Over the Top hanno perso, e tanto, nell’ultimo anno. Meta ha perso, dall’inizio di quest’anno, quasi il 10%, Alphabet (cioè Google) fino al 16%. Il barometro, però, non è più in America ma in Asia.

Il barometro Asia

Tokyo e Seul vivono un momento nero. Nikkei e Kospi sono in profondo rosso. Perché quello che non doveva accadere, invece, è successo. Il contagio si sta spostando alle banche, per ora a Softbank. L’istituto di credito giapponese, tra i grandissimi finanziatori di OpenAi e del tech in generale, è crollato ai minimi da luglio scorso. Paga (anche) la scelta di sostenere Sam Altman, che non si quota e riduce i round di finanziamento, e non Dario Amodei. Se la buriana non passerà, per i nipponici sarà un seppuku. Già, perché da giugno scorso il titolo ha perduto il 60 per cento del suo valore. E non è solo una questione di cavalli su cui puntare. È proprio la scelta di esporsi (almeno 65 miliardi di dollari sono in ballo) su un comparto che fa paura.

Paradisi artificiali?

Paradisi artificiali, guai reali con l’Ai. Per l’America. Che fa i conti con gli ennesimi disservizi. Dopo la Nsa, dopo la Fbi, dopo gli aerei, è toccato anche alla Cia subire problemi con le reti. Tutti si affrettano a dare la colpa a questioni tecniche. Beato chi ci crede. Senza dare colpe né meriti a nessuno e di nulla, è davvero un atto di fede, ancora più che investire oggi in azioni tech, credere che tutto dipenda da un’improvvisa obsolescenza di hardware e sistemi Usa. Le imprese non hanno compreso fino in fondo a cosa serva l’Ai. Vuoi vedere che gli hacker, invece, l’abbiano già capito?