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Svolta storica a Rimini, via i busti di Mussolini e i gadget su Hitler dai negozi, ecco cosa rischia chi li vende

Stretta contro i souvenir dei totalitarismi, approvato l’ordine del giorno che modifica i regolamenti sul commercio e tutela il decoro urbano.

di Marzio Amoroso - 26 Novembre 2026

@AI IMAGE

Una stretta senza precedenti cambia il volto commerciale della Riviera. Il Consiglio comunale di Rimini ha appena approvato un provvedimento decisivo. L’obiettivo è vietare l’esposizione e la vendita di gadget fascisti, nazisti e legati ai regimi totalitari. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in tutta la Romagna.

La svolta del Consiglio comunale di Rimini

La proposta porta la firma di Marco Tonti, capogruppo di Rimini Coraggiosa. L’ordine del giorno ha ottenuto il pieno supporto del Partito Democratico e dell’Anpi. Il testo è stato approvato in aula nella serata di giovedì 19 novembre. Il voto ha spaccato l’assemblea cittadina con quindici voti favorevoli e sei contrari. Questo atto politico impegna direttamente la giunta comunale. L’amministrazione dovrà ora modificare i regolamenti vigenti sul commercio e sull’occupazione di suolo pubblico. La città, insignita della medaglia d’oro al valor civile per la Resistenza, sceglie così di tutelare la propria memoria storica.

Quali oggetti spariscono da vetrine e mercati

Il nuovo divieto colpisce mercatini, fiere e negozi fisici. L’attenzione si concentra soprattutto sulle zone turistiche e sul lungomare. Sarà proibito mostrare in vetrina articoli che celebrano i totalitarismi o diffondono messaggi d’odio. Il divieto vale per qualsiasi oggetto visibile direttamente dalla strada. Spariranno dagli scaffali i busti di Benito Mussolini e le tazze con il volto di Adolf Hitler. Lo stop riguarda anche magliette, bottiglie di vino con etichette del Ventennio e pugnali della Repubblica Sociale. Restano invece fuori dal divieto i beni di documentato interesse storico-collezionistico. Sono salve anche le opere a carattere puramente satirico.

Multe salate e chiusura per chi non rispetta il divieto

La misura nasce dopo anni di accese polemiche estive. Molti turisti avevano infatti segnalato la presenza di questi souvenir nostalgici nei bazar della costa. Il nuovo regolamento punta a difendere il decoro urbano attraverso un sistema sanzionatorio ben preciso. Chi viola le regole riceverà prima una diffida formale. Scatterà subito l’ordine di rimozione immediata della merce esposta. In caso di mancato adeguamento, arriveranno pesanti sanzioni pecuniarie. Per i commercianti recidivi è prevista infine la sospensione delle autorizzazioni o la revoca della concessione per i banchi dei mercati.

Il nodo legale tra leggi nazionali e regolamenti locali

La decisione riaccende il dibattito giuridico in tutta Italia. A livello penale esistono già le leggi Scelba e Mancino. Queste norme puniscono però solo l’apologia e la propaganda vera e propria. Spesso risultano quindi inefficaci contro la semplice vendita commerciale di souvenir. Agire sui regolamenti comunali del commercio offre invece un’arma concreta per fermare il fenomeno.

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