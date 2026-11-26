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“Le Ragioni della Nuova Politica” compie trent’anni: la Colomba della Civiltà ai nuovi Costruttori

Avvocatura Generale dello stato, la XXIII edizione del Premio dell'Associazione "L'alba del Terzo Millennio"

di Priscilla Rucco - 26 Novembre 2026

Trent’anni dopo la prima edizione, il Premio “Le Ragioni della Nuova Politica” torna a interrogarsi sul senso più alto dell’impegno pubblico.

Martedì 24 novembre, alle 17.30, la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato – che ospita il riconoscimento ormai da vent’anni e che quest’anno festeggia i 150 anni dalla sua istituzione – ha accolto la XXIII edizione del Premio, promosso dall’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio” e nato nel 1996 per volontà della presidente Sara Iannone con l’intento di far emergere e valorizzare, attraverso esempi concreti di impegno civile, le esperienze più significative nella testimonianza dei valori fondamentali per la crescita della società.

Trent’anni di Costruttori di Civiltà

Giunto alla ventitreesima edizione, il Premio ha infatti festeggiato i suoi trent’anni di vita. Un compleanno speciale, celebrato con molti dei premiati storici, oltre 150 personalità che nel tempo hanno dato vita alla comunità dei “Costruttori di Civiltà”, unita dai principi laici e cristiani che compongono la Carta fondativa del Premio.

Due anime rappresentate fin dall’inizio dai primi insigniti: don Antonio Mazzi nel 1996 e Nilde Iotti nel 1997. Il tema scelto per questa edizione, “Trent’anni di Costruttori di Civiltà alla ricerca di Ragioni per una Nuova Politica”, è stato introdotto dalla stessa Iannone.

“Quando, nel 1996, abbiamo dato vita a questo Premio, avevamo un’ambizione: affermare che la politica, intesa nel suo significato più alto, doveva e deve essere, prima di tutto, cultura del bene comune, responsabilità, capacità di costruire futuro, attenzione alla persona e alla dignità umana”, ha ricordato la presidente che ha descritto la civiltà come una conquista quotidiana, fatta di responsabilità e coraggio, e ha invocato una politica capace di valorizzare il talento e il senso del servizio, fondata su dialogo, competenza e pensiero.

Se la politica viene spesso vissuta come semplice esercizio del potere, ha spiegato, il Premio nasce per ricordare che deve essere innanzitutto cultura del bene comune, e per dare voce a persone capaci di interpretare il proprio tempo, lasciare un segno e generare valore, condividendo un progetto. Un riconoscimento che si ispira anche alla pace e al valore del dialogo. “Il valore di un premio sta nei valori che riesce a trasmettere e nella comunità che, anno dopo anno, riesce a costruire”, ha aggiunto.

Le voci della serata

L’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, si è soffermata sull’influenza delle nuove tecnologie sulla politica, sottolineando come la mente umana resti indispensabile per governarle e ricordando gli studi che l’Avvocatura sta dedicando alle loro ricadute sul diritto, per costruire una politica all’altezza delle sfide che devono essere affrontate e vinte.

Corrado Calabrò, giurista e poeta, già presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, premiato nel 1997 insieme all’allora presidente della Camera Nilde Iotti, ha indicato nel merito, a prescindere dall’appartenenza politica, il valore principale del riconoscimento: in un mondo in cui l’apparenza è tutto, ha osservato, “qui si valorizza l’apporto individuale anche se non pubblicizzato”.

Il professor Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza e già rettore dell’ateneo, ha definito il Premio un’esperienza culturale e civile che ha creato una comunità unita da valori comuni. “Il valore non risiede nelle carriere, ma nel modo in cui sono state costruite e vissute”, ha detto.

E a L’identità ha affidato una riflessione sul senso della serata: “Una serata importante che celebra i trent’anni di questo premio e della nuova politica, una politica che sia al servizio delle persone, che non sia solo carriera, ma che sia responsabilità e interesse non solo del presente, ma del futuro e delle generazioni che vengono”. A moderare gli interventi la giornalista Rai Camilla Nata, storica conduttrice del Premio.

I premiati

In questa edizione l’associazione, con il suo Comitato d’onore, ha premiato figure provenienti dalle istituzioni, dalla diplomazia, dalle Forze armate, dall’economia, dall’università e dal giornalismo.

Come da tradizione, il trofeo è stato consegnato dalle personalità insignite nelle edizioni precedenti. Giovanni Amoroso, presidente emerito della Corte costituzionale, lo ha ricevuto dall’Avvocato Generale. L’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato maggiore della Marina militare, premiato per il suo impegno nella difesa del Paese, lo ha ritirato dalle mani dell’ammiraglio Valter Girardelli, già capo di Stato maggiore della Marina.

Stefano Cuzzilla, presidente di Terna, che ha richiamato la necessità di mettere al centro le persone, tema dei suoi saggi “Il buon lavoro”, scritto con Manuela Perrone, e “She Leads”, dedicato alla parità di genere nel futuro del lavoro e firmato con Andrea Catizone, è stato premiato dal professore e avvocato Vincenzo Sanasi d’Arpe, docente di Diritto dell’economia alla Sapienza.

Per il contributo alla diplomazia, a consegnare il riconoscimento all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Prima donna a ricoprire quel ruolo al Quirinale, dal 2015 al 2022, e a dirigere l’Istituto diplomatico della Farnesina, già ambasciatrice in Croazia, è tornata al Colle quest’estate, dopo quattro anni alla guida dell’ambasciata di Parigi.

Il giornalista Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, che ha indicato nel perseguimento dell’interesse pubblico e nell’uguaglianza obiettivi di civiltà, è stato premiato dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella. Gaetano Quagliariello, ordinario di Storia contemporanea alla Luiss e presidente della Fondazione Magna Carta, autore di “Storia d’Italia in dodici romanzi”, che ripercorre il Paese dall’Unità al terrorismo, ha ricevuto la Colomba dal professore emerito della Sapienza Mario Morcellini, mentre Laura Ricci, ordinaria di Urbanistica alla Sapienza, impegnata sui temi della rigenerazione urbana e convinta del valore dei progetti collettivi in cui si fa squadra, l’ha ricevuta da Gaudio.

Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Saverio Valentino, premiato per l’impegno nella tutela del mercato dalle distorsioni della concorrenza e trattenuto al vertice europeo delle autorità antitrust, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento: per lui ha ritirato il premio il capo di gabinetto Ciro Daniele Piro, dalle mani del professore avvocato Stefano Crisci.

Il generale di divisione Ugo Cantoni, comandante della Legione carabinieri Lazio, ha ricevuto la Colomba per conto del comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, premiato nel 2025. Tra i premiati di questa edizione figurano anche Francesco Macrì, presidente di Leonardo, e il questore di Roma Roberto Massucci.

Il riconoscimento e la tradizione

“La Colomba della Civiltà”, è un’opera originale realizzata in esclusiva dal maestro Robazza, che rappresenta i valori fondanti dell’associazione e gli ideali che ispirano il Premio, destinato a chi ha dato un contributo rilevante al Paese con le proprie opere, la propria attività, le proprie parole e il proprio pensiero. Un segno di una civiltà che non si arrende alla superficialità e che, dopo trent’anni, continua a cercare nuove ragioni per la politica. La serata si è chiusa con un brindisi augurale.

Le ragioni del premio

Resta, al termine della cerimonia, il senso di un appuntamento che in tre decenni ha saputo tenere insieme mondi diversi, dalle aule di giustizia alle università, dalle istituzioni alle redazioni, attorno a un’idea semplice e mai scontata: che la politica, prima ancora di essere competizione, sia servizio.

In una stagione in cui il dibattito pubblico corre veloce e spesso si ferma alla superficie, ricordare che il valore di una persona si misura dal modo in cui costruisce il proprio percorso, e non solo dai traguardi raggiunti, è forse la ragione più attuale di una nuova politica.

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