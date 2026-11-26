Gossip

Amore in aula tra Francesco Schettino e Angela Cipriano: quando il gossip travolge la cronaca

Sarà la storia sentimentale delle prossime settimane, super indagata dai talk tv inseguiti dai rotocalchi?

di Daniel Walker - 26 Novembre 2026

Un’aula di tribunale che dibatte la tragedia della Costa Concordia e uno sguardo d’intesa: così è scoppiato l’amore tra Francesco Schettino e Angela Cipriano. La storia sembra uscita da una trama rosa, ma è pura cronaca giudiziaria trasformata in passione.

Chi è Angela Cipriano?

Lei è Angela Cipriano, giornalista lucana originaria di Montalbano. Era giunta a Grosseto per seguire il processo all’ex comandante Francesco Schettino e scrivere il libro d’inchiesta Le voci della Concordia, co-firmato con il collega Guido Fiorini.

Fin dall’inizio del lavoro editoriale, l’autrice dichiarava fermamente di voler fuggire dal sensazionalismo e dai pettegolezzi da salotto televisivo per offrire un’opera rigorosa e neutrale.

Eppure, con un’ironia degna delle migliori riviste patinate, il gossip era proprio dietro l’angolo.

Come è scoppiato l’amore?

Tra i banchi del dibattimento a Grosseto è scoppiata una travolgente scintilla d’amore. All’inizio l’approccio non è stato affatto facile: la prima risposta dell’ex capitano verso di lei fu un secco «no». Tuttavia, un legame poi rafforzato durante gli anni di detenzione nel carcere di Rebibbia, scandito da chiamate bisettimanali.

Uscita allo scoperto dopo tre anni, la cronista ha aperto il suo cuore ammettendo che l’ex comandante «mi ha salvato dal vuoto». E proclamando entusiasta «ora sono contenta».

E per il futuro insieme?

Nessun passo affrettato: «Ora nessun progetto, siamo scaramantici». Sarà la storia sentimentale delle prossime settimane, super indagata dai talk tv inseguiti dai rotocalchi?