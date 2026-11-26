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Incendio a Bologna, 13 feriti a 50 evacuati

Rogo nella notte, due gravi in ospedale

di Pietro Pertosa - 26 Novembre 2026

Incendio in un palazzo a Bologna, ci sono quattordici feriti: tre di loro versano in gravi condizioni. È accaduto nella notte, in via Corticella. Il bilancio è pesante. Sono state evacuate cinquanta persone. Tra di loro anche dei bambini piccoli. L’allarme nella notte, intorno alle 2.30. Una segnalazione alle forze dell’ordine ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Non appena i poliziotti hanno raggiunto lo stabile, hanno disposto immediatamente le operazioni per l’evacuazione. Il fumo, denso e fitto, aveva già iniziato a invadere gli appartamenti.

Incendio a Bologna, tre in rianimazione

È stato proprio il fumo il grande problema. Il rogo è stato infatti domato senza troppe difficoltà dai vigili del fuoco. Dall’incendio, però, si è sprigionata una coltre di fumo che ha avvolto tutto lo stabile di Bologna. Tra i cinquanta evacuati, si sono contati anche 14 feriti. Per otto di loro è stato necessario far ricorso alle cure dei sanitari ospedalieri. Tre persone verserebbero in gravi condizioni. Intanto gli sfollati restano in attesa di disposizioni. L’edificio non è agibile e per ora le famiglie, che adesso non possono rientrare nelle loro abitazioni, si attendono novità.

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