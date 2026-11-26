Ranucci per cinque ore in Procura: cosa gli hanno chiesto?
"Penso di aver chiarito tutto": le sue parole all'uscita
«Ho risposto a tutte le domande, penso di aver chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile»: queste le parole di Sigfrido Ranucci rilasciate a Piazzale Clodio al termine di oltre cinque ore di audizione davanti al procuratore capo e al pm. Il giornalista prova a liquidare un confronto fiume scortato dal consueto riserbo legale. Ma la narrazione di una completa linearità continua a cozzare contro un muro di interrogativi rimasti opachi per troppi mesi.
Ranucci sentito per cinque ore in Procura: cosa gli hanno chiesto?
Come s’incastra infatti questo tardivo annuncio di costituirsi parte civile con la condotta tenuta finora? Perché una linea così sorprendentemente indulgente nei confronti di un personaggio accusato di aver commissionato una bomba davanti alla propria abitazione? Restavano poi, fin qui, senza risposta i buchi neri sui primi verbali estivi. All’epoca, una ricostruzione resa agli inquirenti fin troppo selettiva. Allora omettendo la reale consistenza dei rapporti con l’ex faccendiere e con la figura del suo collaboratore africano.
E le altre domande?
Un interrogativo inquietante, anche quello sulla gestione degli atti giudiziari riservati. Chi aveva consegnato a Ranucci le carte dell’ordinanza di custodia cautelare subito dopo gli arresti della banda di esecutori? Allora, il presunto mandante non figurava ancora tra gli indagati.
Per quale motivo un giornalista d’inchiesta del servizio pubblico aveva sentito l’urgenza di far pervenire immediatamente quell’atto segreto a una figura chiave della vicenda? Utilizzando, allora, perfino una catena di intermediari come la propria assistente e la compagna dello stesso destinatario.
Dopo cinque ore di risposte a porte chiuse, l’opinione pubblica attende ancora di comprendere la completa verità su tutta questa storia.
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