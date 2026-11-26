Politica

Il Centro, argine liberale contro l’internazionale degli autocrati

Verso l'evento del 12 dicembre: "I Liberali. L'estremo centro" promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi

di Redazione - 26 Novembre 2026

di PIERCAMILLO FALASCA, Fondatore di Europeisti.eu

Il sogno europeo è nato nel buio. Lo coltivava Luigi Einaudi quando nel 1918 attaccava il dogma della sovranità assoluta degli Stati; lo preconizzava Aristide Briand, che nel 1929 propose un legame federale tra gli europei. Ne fecero un progetto Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi al confino di Ventotene, con Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann a farlo circolare. Lo tradussero in istituzioni Schuman e Monnet, Adenauer, De Gasperi e Spaak, fino alla Conferenza di Messina voluta da Gaetano Martino. Per tutti loro l’Europa unita non era un’opzione: era la condizione per sopravvivere al nazionalismo, alla guerra, alla tirannide.

Il rilancio del sogno europeo

Oggi quel sogno va rilanciato perché è tornato a essere, come allora, una necessità esistenziale. Il mondo si riorganizza attorno a un blocco imperialista di autocrati, uniti da un’idea semplice: la forza viene prima del diritto. Putin pretende di ridisegnare con i carri armati i confini d’Europa. Xi offre agli Stati Uniti una «stabilità strategica costruttiva» che somiglia a una spartizione del mondo in sfere d’influenza.

Trump ha trattato la pace in Ucraina con gli emissari del Cremlino, scavalcando a lungo Kyiv e gli europei, con piani che hanno ripreso le pretese espansioniste di Mosca, inclusa l’idea folle che milioni di cittadini dell’Europa centro-orientale dovrebbero rinunciare alla loro libertà e alla protezione della NATO per tornare sotto la sfera d’influenza di Mosca.

Tre leader diversi, la stessa insofferenza per i limiti al potere: giudici indipendenti, stampa libera, trattati, alleanze tra pari. Per tutti e tre l’Europa è un bottino da spartire, ma è anche una enorme minaccia potenziale: l’esempio per i cittadini di tutto il mondo che un’alternativa alla legge del più forte esiste, e crea benessere.

La difesa della democrazia liberale

Davanti a questo, la difesa della democrazia liberale e dello stato di diritto non è un capitolo dei programmi. È il discrimine. E su questo discrimine i due principali poli italiani non offrono garanzie.

Lo dicono i fatti. Sul decreto che proroga gli aiuti militari a Kyiv, M5S e Avs, pilastri del campo largo, hanno votato no. Conte ha annunciato che non voterà più invii di armi e il programma del Movimento boccia il ReArm Europe. A destra, la Lega ha votato a Strasburgo contro il prestito europeo da 90 miliardi all’Ucraina, e il suo ricatto ha spinto il governo a usare poco più di 8 dei 14,9 miliardi di prestiti SAFE assegnati all’Italia.

La nuova legge elettorale premia la coalizione che supera il 42% e spinge ad alleanze larghe, dove ogni partner piccolo o grande diventa decisivo. A destra come a sinistra, l’eventuale maggioranza si reggerà solo sul ricatto di partiti “indulgenti” verso Mosca, se non proprio fedeli al Cremlino.

Per questo serve oggi centro autonomo, europeista, oltre i due poli. Una forza che metta il proprio peso al servizio di impegni scritti: ratifica del MES nei primi cento giorni, voto a maggioranza in politica estera, cooperazioni rafforzate su difesa ed energia, una stagione costituente verso un’Europa federale. E nessun accordo di governo senza una clausola chiara su Unione europea, NATO e Ucraina.

Le vestali del bipolarismo coatto diranno che è un voto inutile. È vero il contrario: è dannoso votare una coalizione sapendo che la sua politica estera la deciderà l’alleato più vicino a Mosca. Il voto utile è quello che toglie il veto agli amici degli autocrati.

L’iniziativa “I Liberali. L’estremo centro”

Il Centro che stiamo costruendo con Azione, Europeisti.eu, Spazio Pubblico, Base Popolare, Federazione dei Riformatori e altre realtà liberali, riformatrici e civiche vuole raccogliere l’eredità dei padri fondatori dell’Europa e farne una identità. Per questo l’iniziativa promossa a Roma dalla Fondazione Luigi Einaudi per il prossimo 12 dicembre, “I Liberali. L’estremo centro” è fondamentale.

Perché riunirà quanti sono più che mai consapevoli che oggi il Centro non è il luogo della tiepidezza o della moderazione, ma della fermezza: un centro estremo nella difesa della libertà e nella prospettiva dell’Europa come patria futura. Ai liberali di oggi tocca un Risorgimento europeo: rinunciare a un potere degli Stati per rafforzare quello dei cittadini. Dal diritto di veto al diritto di vita della civiltà europea: è la scelta che riecheggerà quel giorno.