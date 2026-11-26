Economia

Bonus Rpf 2026: quanto vale e cosa bisogna sapere

Rinunce possibili fino al 9 dicembre, dopo scatteranno gli accrediti

di Paolo Diacono - 26 Novembre 2026

Tra qualche giorno, chi ne ha diritto, riceverà il bonus Rpf 2026. Il termine per la rinuncia è stato prorogato al 9 dicembre. Da ciò deriva una semplice considerazione. Una volta conclusi i termini per consentire a chi non vuole ottenerlo di poter rifiutare, si potrà partire coi pagamenti e con gli accrediti. Si tratta di un beneficio di natura fiscale destinato anche a chi usufruisce di misure di sostegno al reddito come Naspi e cassa integrazione. Attenzione, però, ai requisiti. Perché non è detto che i destinatari, alla fine, coincidano con gli aventi diritto e, a quel punto, si imporrebbe la restituzione delle somme ottenute.

Bonus Rpf 2026, cosa bisogna sapere

La misura è rivolta a chi non supera i 20mila euro di reddito complessivo, conteggiato pure tra indennità previdenziali che possono sostituire la retribuzione. Perciò sono coinvolti anche i percettori Naspi, chi ottiene gli assegni della disoccupazione agricola e alcune forme di cassa integrazione. Non spetta, però, a chi percepisce la Dis-Coll, l’Iscro oppure le indennità di maternità. Fuori anche il Fondo di garanzia Inps e anticipazione unica della Naspi in quanto fuori dal regime tassazione ordinario.

Non serve fare domanda: quanto vale la misura?

I beneficiari vengono riconosciuti direttamente dall’Inps. Per questo, chi vorrà, dovrà presentare espressa rinuncia alla misura del bonus Rpf 2026. Gli accrediti, come è facile immaginare, partiranno dal 9 dicembre prossimo. Tuttavia occorre aspettare: non c’è ufficialità sui tempi e i tempi degli accrediti. Il bonus vale il 7,1% per i redditi da lavoro fino a 8.500 euro. Scende al 5,3% per quelli che arrivano a 15mila euro e calano ulteriormente al 4,8 per cento entro i 20mila euro. Viene calcolata sul reddito effettivamente percepito dall’avente diritto.

Come (e chi dovrà) rinunciare?

Il limite sarà nella dichiarazione 2027. Bisognerà non aver superato, nel cumulo dei redditi e delle eventuali misure di sostegno al reddito percepite, la soglia dei 20mila euro. Chi vorrà rinunciare dovrà accedere, tramite Spid, Cie o Cns, al portale Inps. Entro e non oltre il 9 dicembre prossimo.

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