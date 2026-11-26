Attualità

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – La beneficenza del pettegolezzo

di Nicola Santini - 26 Novembre 2026

Diffido parecchio di chi mi racconta le disgrazie di una persona che

conosco cominciando con «sapessi quanto mi dispiace». Anche perché, a

giudicare dal tempo dedicato all’argomento e dal gusto con cui vengono

riferiti certi particolari, quel dispiacere deve essere piuttosto

sopportabile.

Ho conosciuto gente che ha tratto da un divorzio altrui una

soddisfazione persino superiore a quella che avrebbe ricavato dal

proprio. Specialmente quando a separarsi è una coppia che per anni

aveva suscitato una certa invidia. E allora viene fuori che lei,

poveretta, aveva sempre fatto una gran bella vita, ma a quale prezzo,

signora mia, se sapesse. E giù a raccontare anche quello che si è

saputo dalla parrucchiera della cognata, debitamente promosso a verità

di famiglia.

Trovo particolarmente odioso che a questa gente si debba pure

riconoscere il merito della sensibilità. Guai a far presente che forse

sarebbe più elegante tacere. Si rischia di passare per insensibili

proprio agli occhi di chi sta facendo a pezzi la reputazione di una

persona in difficoltà.

Mi è capitato qualche volta di guastare il divertimento chiedendo se

la diretta interessata fosse stata almeno invitata a cena, visto il

brutto periodo che stava attraversando. Curiosamente, si scopre che è

da parecchio tempo che le due amiche del cuore devono trovare una

serata libera.