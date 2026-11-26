SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – La beneficenza del pettegolezzo
Diffido parecchio di chi mi racconta le disgrazie di una persona che
conosco cominciando con «sapessi quanto mi dispiace». Anche perché, a
giudicare dal tempo dedicato all’argomento e dal gusto con cui vengono
riferiti certi particolari, quel dispiacere deve essere piuttosto
sopportabile.
Ho conosciuto gente che ha tratto da un divorzio altrui una
soddisfazione persino superiore a quella che avrebbe ricavato dal
proprio. Specialmente quando a separarsi è una coppia che per anni
aveva suscitato una certa invidia. E allora viene fuori che lei,
poveretta, aveva sempre fatto una gran bella vita, ma a quale prezzo,
signora mia, se sapesse. E giù a raccontare anche quello che si è
saputo dalla parrucchiera della cognata, debitamente promosso a verità
di famiglia.
Trovo particolarmente odioso che a questa gente si debba pure
riconoscere il merito della sensibilità. Guai a far presente che forse
sarebbe più elegante tacere. Si rischia di passare per insensibili
proprio agli occhi di chi sta facendo a pezzi la reputazione di una
persona in difficoltà.
Mi è capitato qualche volta di guastare il divertimento chiedendo se
la diretta interessata fosse stata almeno invitata a cena, visto il
brutto periodo che stava attraversando. Curiosamente, si scopre che è
da parecchio tempo che le due amiche del cuore devono trovare una
serata libera.
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