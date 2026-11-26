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Francia, nuove accuse di antisemitismo contro Bardella: lui nega e minaccia azioni legali

Le Monde e Mediapart pubblicano presunti messaggi attribuiti al leader del Rassemblement national negli anni del liceo

di Mauro Trieste - 26 Novembre 2026

Nuove accuse di antisemitismo investono il presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella. Secondo quanto riportato da Le Monde e Mediapart, il leader della destra francese avrebbe scritto, quando era ancora studente liceale e militante del Front National, una serie di commenti dai contenuti ritenuti antisemiti.

Le due testate affermano di aver avuto accesso a una conversazione su Facebook, certificata da un ufficiale giudiziario, nella quale compaiono messaggi secondo cui “sono i sionisti a gestire le banche” e in Francia “i ministeri più importanti vanno a persone per le quali Israele e gli interessi bancari hanno la precedenza sugli interessi francesi”. Nella stessa conversazione l’interlocutore si definisce “antisionista” e descrive il sionismo come “l’ascesa del popolo ebraico, la sua espansione in Israele e l’odio per il popolo arabo”.

Le nuove rivelazioni arrivano a circa due mesi dalle precedenti accuse, sempre relative a presunti scritti antisemiti del 2013, pubblicate da Mediapart. Bardella respinge però con fermezza ogni addebito. Il suo avvocato, Pascal-Pierre Garbarini, ha dichiarato a Le Monde e Mediapart che il leader di Rn “nega categoricamente di esserne l’autore”, denunciando quello che definisce “un inaccettabile desiderio di nuocere”. Il legale ha inoltre precisato che il suo assistito “si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale ritenga necessaria”. Secondo Garbarini, sono già state presentate due denunce contro Mediapart: una per diffamazione e una per “falsificazione e utilizzo di documenti falsi”.

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