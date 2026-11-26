Cultura & Spettacolo

Harry e la parabola del fratello prodigo che rischia il titolo

di Nicola Santini - 26 Novembre 2026

La parabola del figliol prodigo, nella versione riveduta e corretta dalla famiglia reale britannica, rischia di avere un finale assai diverso da quello evangelico. Harry è tornato in patria dopo sei anni di vita americana e suo fratello William, anziché far ammazzare il vitello grasso per festeggiare l’avvenimento, starebbe studiando il modo di togliergli il titolo di principe.

A sostenere questa tesi è il giornalista Tom Sykes, autore del libro Dukes of Hazard, in uscita a febbraio, del quale il Mail on Sunday ha pubblicato alcune anticipazioni, riprese anche dall’Evening Standard. Secondo la ricostruzione dell’autore, il futuro re avrebbe intenzione di rivedere profondamente i criteri di attribuzione dei titoli reali, facendone qualcosa di molto simile a una qualifica professionale.

Principe sarebbe chi effettivamente lavora al servizio della Corona. Kensington Palace, interpellato da GB News, ha contestato il fondamento dell’indiscrezione, mentre Sykes continua a difendere la propria ricostruzione.

La questione, al di là della sua attendibilità, offre comunque uno spunto interessante per immaginare la monarchia del prossimo futuro.

William applicherebbe infatti lo stesso criterio ai suoi figli Charlotte e Louis, lasciando loro la possibilità, una volta adulti, di scegliere una professione indipendente rinunciando al rango principesco. Diverso il destino di George, cui spetterà un giorno la Corona.

La proposta incontrerebbe presumibilmente il favore di buona parte dei contribuenti britannici, ai quali risulterebbe assai più comprensibile il mantenimento di una famiglia reale i cui componenti godano di privilegi commisurati al servizio prestato al Paese. In fondo William, ridimensionando la monarchia, cercherebbe proprio di garantirne la sopravvivenza.

La coincidenza temporale

Quanto a Harry, la coincidenza temporale ha qualcosa di beffardo. Dopo aver raccontato al mondo, anche attraverso un’autobiografia lautamente remunerata, quanto fosse difficile vivere all’interno della famiglia reale, ha scelto di riportare in Gran Bretagna moglie e figli. Già a settembre Carlo III aveva fatto precisare che i Sussex avrebbero continuato a vivere come privati cittadini, mantenendo la propria indipendenza economica.

C’è poi una questione squisitamente commerciale.

Quanto varrebbe il personaggio Harry sul mercato internazionale dell’intrattenimento se per presentarlo si dovesse ricorrere al semplice nome di battesimo?

La fortuna mediatica dei Sussex in America è dipesa in larga misura proprio dall’appartenenza a quella famiglia dalla quale avevano rivendicato il diritto di emanciparsi. Chissà se il fratello minore di William, quando ancora sognava la California, aveva contemplato anche questa eventualità.

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