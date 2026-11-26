Attualità

WhatsApp introduce i messaggi programmati

Meta introduce una delle funzioni più attese dagli utenti

di Enzo Ricci - 26 Novembre 2026

WhatsApp colma una delle lacune più evidenti rispetto alla concorrenza e introduce la programmazione dei messaggi. La nuova funzione, disponibile per chat private e gruppi, permette di scegliere data e ora di invio di testi, foto e video fino a due settimane in anticipo.

Per utilizzarla basta tenere premuto il tasto di invio e selezionare il momento della consegna. I contenuti programmati possono essere visualizzati o cancellati in qualsiasi momento prima dell’invio.

La novità più rilevante è che il recapito avverrà anche se il telefono del mittente è spento, offline o senza batteria. Meta assicura inoltre che la funzione resta protetta dalla crittografia end-to-end. Il rilascio è già iniziato e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti nelle prossime settimane.

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