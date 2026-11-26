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Ufficiale, Sinner rinuncia agli Australian Open

Il forfait è ufficiale, ora è il tempo della convalescenza. L'annuncio di Tennis Australia

di Cristiana Flaminio - 26 Novembre 2026

Sinner è tornato ma non parteciperà agli Australian Open. Era nell’aria, dopo l’intervento chirurgico alla bandelletta ileotibiale. Adesso è ufficiale. Per il tennista altoatesino sarà necessario riposare e proseguire il percorso terapeutico che dovrà riportarlo “ad altissimi livelli”, come promesso dai chirurghi e dai medici che ne stanno seguendo la convalescenza. Da luglio è fermo. E i colleghi ne hanno approfittato. Zverev è primo in classifica, Alcaraz – dopo la vittoria all’Atp Nitto di Torino – s’è issato al terzo. Ma tutti lo aspettano.

Sinner rinuncia agli Australian Open

Il forfait di Sinner è ufficiale e a parlarne è stata proprio l’organizzazione degli Australian Open. “Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik, che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio a causa del recente intervento chirurgico”, ha spiegato in una nota Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia. L’appuntamento è solo rimandato. “Jannik ama gareggiare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per gli Australian Open del 2028”.

La promessa di Jannik

“Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato ogni strada per curare l’infortunio senza ricorrere all’operazione”, ha raccontato il tennista il giorno dell’intervento a Turku, in Finlandia. “Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come speravamo. Per questo motivo, mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”. Lui, però, ambisce a tornare. “Mi manca molto scendere in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”.

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