Cronaca

Ritrovato in strada a Roma il cadavere di una donna, scatta l’inchiesta

Il corpo era nudo. L'età apparente tra i 20 e i 30 anni, sui resti segni di violenza

di Maria Graziosi - 28 Novembre 2026

Inquietante ritrovamento a Roma Nord: il cadavere di una giovane donna è stato scoperto da un passante nell’area rurale attorno a via Tiberina. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri. Scattate le indagini. Si cerca, innanzitutto, di dare un nome ai resti. Al momento, si sa solo che il corpo apparteneva a una ragazza dall’età apparente stimabile tra i venti e i trent’anni. A fare la scoperta, un passante che, scorto il cadavere, ha subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine dando immediatamente l’allarme.

Roma Nord: trovato cadavere di donna

Con ogni probabilità, la donna è stata uccisa. Sul suo corpo, rinvenuto senza vestiti, c’erano segni di violenza. Ci si attendono ulteriori dettagli, e la verifica delle supposizioni degli inquirenti, dai controlli esterni sul cadavere da parte dei medici legali e degli accertamenti tecnici dei carabinieri del nucleo investigativo di Ostia. I militari sono sul posto insieme ai colleghi della stazione di Roma Prima Porta e dei carabinieri della sezione operativa della compagnia Cassia. Toccherà, poi, al pm di turno dirigere le indagini che sono già partite. L’obiettivo sarà fare piena chiarezza sul cadavere scoperto a Roma Nord.