Esteri

Rafforzata la cooperazione anche tra FBI, FTC e Dipartimento di Giustizia

di Enzo Ricci - 28 Novembre 2026

Secondo il 2024 Internet Crime Report dell’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI, gli americani con più di 60 anni hanno presentato oltre 147.000 denunce di reati informatici e frodi online nel corso del 2024, con perdite economiche superiori a 4,8 miliardi di dollari, il dato più elevato registrato tra tutte le fasce d’età. A confermare la tendenza è la Federal Trade Commission (FTC). Nel rapporto ufficiale Protecting Older Consumers 2024-2025, l’agenzia ha documentato come le perdite denunciate dagli over 60 siano aumentate da circa 600 milioni di dollari nel 2020 a 2,4 miliardi nel 2024, quadruplicandosi nell’arco di quattro anni. Gran parte della crescita è attribuita alle truffe per impersonificazione, agli investimenti fraudolenti e alle frodi romantiche.

Le piattaforme social diventano trappole

Particolarmente significativo è il ruolo dei social network. La FTC ha rilevato che gli anziani hanno perso più denaro nelle truffe legate a falsi investimenti che in qualsiasi altra categoria di frode e che molti casi hanno avuto origine proprio sulle piattaforme social, oggi considerate uno dei principali canali di contatto utilizzati dai criminali per individuare e adescare le vittime. L’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa sta inoltre rendendo più sofisticate le tecniche di manipolazione, consentendo la creazione di identità digitali credibili, messaggi personalizzati e perfino imitazioni vocali.

Le “impostor scams”

Le autorità federali segnalano inoltre una crescita delle cosiddette “impostor scams”, le truffe in cui criminali si spacciano per funzionari pubblici, operatori bancari, aziende tecnologiche o familiari in difficoltà. Le perdite superiori a 100 mila dollari denunciate dagli anziani in questo tipo di frodi sono aumentate di oltre otto volte tra il 2020 e il 2024, passando da 55 milioni a 445 milioni di dollari. Si tratta di una dinamica che dimostra come i truffatori stiano puntando sempre più su operazioni mirate e ad alto rendimento economico.

Cooperazione e controlli per intercettare i movimenti sospetti

Per contrastare il fenomeno, Washington ha rafforzato la cooperazione tra FBI, Dipartimento di Giustizia e FTC, affiancando alla repressione una vasta attività di prevenzione. Tra gli strumenti utilizzati figurano il programma educativo nazionale “Pass It On”, campagne permanenti rivolte agli anziani, attività di sensibilizzazione nelle comunità locali e operazioni dedicate al recupero dei fondi sottratti alle vittime attraverso il Recovery Asset Team dell’FBI. Negli ultimi anni sono stati inoltre intensificati i controlli sulle piattaforme digitali e la collaborazione con il settore bancario per intercettare movimenti sospetti di denaro prima che le somme spariscano all’estero.

L’esperienza statunitense è osservata con attenzione anche in Europa perché anticipa una tendenza che gli investigatori considerano ormai inevitabile, quella delle truffe sempre più personalizzate, costruite con i dati raccolti online e rese più credibili dall’IA.