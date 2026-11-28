Esteri

Tirana in fiamme, la rivolta dei fenicotteri sfida Rama: scontri in piazza e otto feriti

Migliaia di manifestanti, arrivati anche dalla diaspora albanese, hanno invaso piazza Skanderbeg

di Enzo Ricci - 28 Novembre 2026

Migliaia di persone, molte arrivate dall’estero per le celebrazioni dell’indipendenza, hanno riempito piazza Skanderbeg chiedendo le dimissioni del premier Edi Rama. La manifestazione è degenerata in scontri con la polizia. Otto i feriti, tra cui un agente e due giornalisti. Gruppi di attivisti con il volto coperto hanno danneggiato il ministero dei Trasporti, la Banca centrale e tentato di entrare nel ministero degli Interni. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma.

Da Sazan alla protesta nazionale

La mobilitazione nasce dalla “Revolucioni i Flamingove”, la “Rivoluzione dei Fenicotteri”, lanciata in primavera contro il progetto di resort previsto sull’isola protetta di Sazan e legato agli investimenti di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Nei mesi successivi il movimento ha attirato studenti e cittadini che denunciano il peggioramento delle condizioni di vita, la corruzione e l’assenza di prospettive economiche, trasformandosi nella più ampia contestazione al governo degli ultimi anni.

La stretta non ferma la piazza

Il mese scorso il governo ha introdotto multe fino a 500mila lek, circa 6mila euro, per chi prende parte ad atti di violenza o partecipa a manifestazioni a volto coperto. Una stretta che, almeno per ora, non sembra aver ridotto la tensione nelle strade di Tirana.

Leggi tutte le news di Esteri