Tirana in fiamme, la rivolta dei fenicotteri sfida Rama: scontri in piazza e otto feriti
Migliaia di manifestanti, arrivati anche dalla diaspora albanese, hanno invaso piazza Skanderbeg
Migliaia di persone, molte arrivate dall’estero per le celebrazioni dell’indipendenza, hanno riempito piazza Skanderbeg chiedendo le dimissioni del premier Edi Rama. La manifestazione è degenerata in scontri con la polizia. Otto i feriti, tra cui un agente e due giornalisti. Gruppi di attivisti con il volto coperto hanno danneggiato il ministero dei Trasporti, la Banca centrale e tentato di entrare nel ministero degli Interni. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma.
Da Sazan alla protesta nazionale
La mobilitazione nasce dalla “Revolucioni i Flamingove”, la “Rivoluzione dei Fenicotteri”, lanciata in primavera contro il progetto di resort previsto sull’isola protetta di Sazan e legato agli investimenti di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Nei mesi successivi il movimento ha attirato studenti e cittadini che denunciano il peggioramento delle condizioni di vita, la corruzione e l’assenza di prospettive economiche, trasformandosi nella più ampia contestazione al governo degli ultimi anni.
La stretta non ferma la piazza
Il mese scorso il governo ha introdotto multe fino a 500mila lek, circa 6mila euro, per chi prende parte ad atti di violenza o partecipa a manifestazioni a volto coperto. Una stretta che, almeno per ora, non sembra aver ridotto la tensione nelle strade di Tirana.
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