Cronaca

Aperta la camera ardente per De Gennaro, il generale Mori: “Doveroso saluto”

L'autopsia conferma il suicidio "Esclusi atti di violenza di terzi". Lunedì i funerali

di Pietro Pertosa - 28 Novembre 2026

Sfilata di amici, colleghi a Roma alla camera ardente per Gianni De Gennaro. Intanto emergono i primi risultati dall’autopsia. Dai controlli dei medici sarebbe confermato il suicidio dell’ex Superpoliziotto. A darne notizia la Procura di Grosseto che ha riferito come le attività affidate ai medici legali abbiano “escluso segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo” dell’ex Capo della Polizia. L’esame è stato condotto all’istituto di medicina legale dell’Ospedale di Careggi a Firenze. Ed è stato eseguito dai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, alla presenza del consulente nominato dalla famiglia, marco di paolo dell’università di Pisa, oltre a Ris dei carabinieri e Polizia scientifica

Aperta la camera ardente per Gianni De Gennaro

Tante le persone che hanno voluto omaggiare di un ultimo saluto Gianni De Gennaro alla camera ardente allestita quest’oggi a Roma. Tra di loro anche l’avvocato Franco Coppi. “Tutto avrei potuto immaginare tranne quello che è successo”, ha dichiarato il suo ex legale. “Avevamo appuntamento per il giorno dopo. In questa vicenda mi ha parlato solo in occasione della perquisizione. Mi aveva chiesto di difenderlo solo se pensavo che fosse una persona onesta e siccome tale lo reputavo non ho avuto nessuna difficoltà ad assumere la difesa”. A salutare l’ex Superpoliziotto anche il generale dei carabinieri Mario Mori: “Un dovere morale salutare un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato e io ho rispettato”. Paolo Vigevano, tra i fondatori di Radio Radicale, ha dichiarato. “Non voleva fare la fine di Contrada e di Mori. Un servitore dello Stato che a quasi 80 anni ne deve affrontare dieci per lo meno di tortura che aveva visto come era finita anche per gli assolti ma dopo 10 anni a condizioni umane impossibili. Tutto qua”.

Lunedì i funerali

La camera ardente rimane aperta mentre è stata ufficializzata per lunedì la data dei funerali di Gianni De Gennaro. Alla funzione, tra gli altri, prenderà parte anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.