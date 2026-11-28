Politica

Crosetto e la difesa europea: “Da solo non ce la fa nessuno”

L'intervento del ministro della Difesa a Verdun, la necessità di unire davvero il Vecchio Continente

di Paolo Diacono - 28 Novembre 2026

Il ministro della difesa Guido Crosetto al giuramento allievi scuola militare Nunziatella. Napoli, 14 Novembre 2026. ANSA/CESARE ABBATE

La difesa deve avere una dimensione europea. Lo ribadisce il ministro Guido Crosetto che oggi ha preso parte al Grand débat des Gracques 2027, tenutosi a Verdun in Francia. Il tema era implicito nell’intestazione dell’appuntamento istituzionale “Europe: puissance ou impuissance?”, traducibile come “Europa: potenza o impotenza?”. Questa è la scelta che compete adesso alle istituzioni. A tutti i livelli dagli Stati membri e fino a Bruxelles. Crosetto ha parlato nell’ambito del panel dedicato, chiaramente alla difesa europea. E le sue considerazioni sono state importanti.

Crosetto e la difesa europea

Il ministro alla Difesa è partito da una considerazione difficilmente contestabile. “Nessuna Nazione europea, neppure la più grande, è oggi in grado di affrontare da sola le minacce che abbiamo davanti”. Fatta questa premessa, Crosetto ha sviluppato il suo ragionamento: “Per questo la Difesa deve avere una dimensione continentale, andare oltre i confini dell’Unione Europea e mettere in comune capacità, tecnologie e investimenti, per raggiungere quella massa critica indispensabile a garantire la nostra sicurezza e dissuadere ogni potenziale avversario”.

Il tema della sovranità

Crosetto torna pure sull’argomento sovranità, già toccato nei giorni scorsi a Roma. “La sovranità oggi non significa soltanto difendere i confini, ma proteggere la capacità di una Nazione di decidere del proprio futuro: le proprie infrastrutture, l’energia, le tecnologie, il sistema produttivo, l’informazione e la coesione sociale”. Perché la guerra è cambiata, insieme al mondo che ci circonda. E gli strumenti oggi devono essere diversi, differenti perché tale è la situazione in cui l’Europa e il globo sono immersi.

La guerra ibrida

“Sono tutti elementi – ha spiegato Crosetto riferendosi alle nazioni – esposti a minacce, anche ibride e cibernetiche. La lezione è semplice: da soli siamo più vulnerabili. Solo unendo le nostre forze e ampliando la cooperazione possiamo difendere concretamente la nostra sovranità, la libertà e la sicurezza dei cittadini”. Per questo la via è quella di unire l’Europa.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA