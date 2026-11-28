Politica

Schlein, il campo largo e le elezioni: “Andiamo a vincere”

La segretaria dem arringa i sindaci e lancia la sfida a Meloni e La Russa

di Cristiana Flaminio - 28 Novembre 2026

Schlein è convinta: il campo largo è “l’alleanza progressista più competitività d’Europa” e per questo ritiene che l’intesa andrà “a vincere” le prossime elezioni. Al grido di “viva l’Italia antifascista”, Elly Schlein lancia la carica agli amministratori dem. “Andiamo insieme a vincere – ha squillato la segretaria – le prossime elezioni politiche e a cambiare il futuro di questo nostro paese. Grazie ai nostri sindaci e alle nostre sindache e agli amministratori e le amministratrici perché voi, nella costruzione dell’alternativa, sarete davanti”.

Schlein, il campo largo e le elezioni

“Abbiamo una sfida ma anche una opportunità enorme, siamo l’alleanza progressista più competitiva d’Europa, dobbiamo essere orgogliosi perché tutto questo viene dalla nostra fatica”, ha dichiarato Elly Schlein. Che ha attaccato con durezza il governo. “I tagli alle risorse dei Comuni misurano la distanza tra il racconto e la propaganda del governo e il paese reale. Il Comune non è una periferia della Repubblica, è la Repubblica. Quindi indebolire i Comuni significa indebolire la Repubblica”. Quindi un messaggio alla premier. “Voglio dirlo a Meloni: basta con lo scaricabarile sui nostri sindaci”.

Le comunità montane

“Per noi non esistono territori di serie A e territori di serie B. L’Italia è una sola, lo dice la nostra Costituzione. Per questo continueremo a batterci contro quella schifezza che hanno fatto Meloni e Calderoli che pensano da Roma di decidere quali sono Comuni montani e quali non hanno più diritto di esserlo, cancellandone 616 per fare cassa”.

La tirata a La Russa

Infine Schlein ha lanciato un siluro a La Russa. “L’intimidazione del presidente del Senato alla Consulta è inaccettabile. Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra i poteri dello Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone”.

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