Scienza

DIVUL-GO – Auto-Tune, come funziona la tecnologia che ha cambiato la musica?

di Francesco De Santis - 28 Novembre 2026

Cosa hanno in comune la ricerca del petrolio e alcune delle canzoni più famose degli ultimi trent’anni? Apparentemente nulla. Eppure una tecnologia che ha rivoluzionato la musica nasce dall’incontro tra geofisica e informatica: Auto-Tune, il software capace di correggere digitalmente l’intonazione della voce. Ma come può un computer riconoscere una nota e modificarla?

Dalla ricerca del petrolio alla voce di Cher

La storia comincia con Andy Hildebrand, ingegnere, geofisico e musicista. Nell’industria petrolifera ha utilizzato matematica e informatica per analizzare dati sismici e ricostruire il sottosuolo. Le onde sismiche rivelano ciò che non possiamo vedere. Quelle competenze, unite alla passione per la musica, gli suggeriscono un’applicazione diversa: analizzare il suono e correggere l’intonazione.

Nel 1997 arriva Auto-Tune, sviluppato da Antares. Nel 1998 Cher pubblica Believe e rende celebre un effetto elettronico destinato a segnare il pop. Il brano mostra quanto possa essere evidente una correzione eseguita con tempi rapidissimi. Una tecnologia concepita anche per nascondere le imprecisioni diventa qualcosa da far sentire: uno strumento creativo.

Come fa Auto-Tune a riconoscere una nota?

Tutto comincia dalla vibrazione. Quando cantiamo, le corde vocali mettono in movimento l’aria e generano onde sonore. La frequenza indica quante oscillazioni avvengono in un secondo: si misura in hertz (Hz). Più la frequenza è alta, più la nota è acuta. Pensiamo alla corda di una chitarra: un La a 440 Hz corrisponde a 440 oscillazioni al secondo.

Ma la voce non contiene una sola frequenza. C’è la fondamentale, che determina l’altezza percepita, e ci sono gli armonici, che contribuiscono al timbro. Non sono note cantate separatamente: sono componenti che vibrano insieme e danno alla voce la sua particolare qualità sonora. Ecco perché due persone possono cantare la stessa nota e avere voci completamente diverse.

La matematica che corregge la voce

Auto-Tune analizza il segnale audio, stima l’altezza della nota e la confronta con una scala musicale impostata. Il programma deve quindi riconoscere una frequenza fondamentale anche quando è immersa in un segnale ricco di armonici. Se la voce è leggermente fuori intonazione, può spostarne digitalmente l’altezza verso la nota desiderata. Non sceglie però da solo che cosa sia musicalmente “giusto”: la scala e le impostazioni dipendono da chi lo utilizza.

Non tutte le correzioni si sentono. Se l’intervento è graduale, può risultare quasi impercettibile. Se avviene molto rapidamente, invece, i passaggi naturali tra le note si riducono e nasce quel caratteristico effetto elettronico, talvolta definito “robotico”. È il suono che Believe ha contribuito a rendere famoso.

La velocità della correzione diventa così un parametro espressivo: lo stesso strumento può rifinire una voce in modo discreto oppure trasformarla deliberatamente. Può funzionare anche durante un’esibizione dal vivo.

Quando scienza e arte si incontrano

Auto-Tune ha alimentato discussioni sull’autenticità della voce. Ma correggere una lieve imprecisione e scegliere un effetto come linguaggio artistico non sono la stessa cosa. Inoltre intonazione e qualità della performance non coincidono: una nota può essere perfettamente centrata e non trasmettere emozione. Il software interviene sull’altezza delle note, non sostituisce automaticamente interpretazione, emozione e sensibilità musicale.

La sua storia racconta soprattutto quanto possano essere vicine discipline apparentemente lontane. Le competenze usate per studiare le onde sismiche hanno contribuito a creare uno strumento che modifica le onde sonore della musica. Cambiano gli obiettivi, ma resta la capacità di leggere informazioni nascoste nelle vibrazioni.

Un’onda può raccontarci che cosa si nasconde sotto la Terra. Oppure diventare una canzone. Perché la conoscenza non ha confini: siamo noi a disegnarli.