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A Valencia va a fuoco la moto di Marc Marquez

di Martino Tursi - 28 Novembre 2026

A Valencia, la gara sprint di Moto Gp è iniziata più tardi del previsto: perché, al via, la Ducati di Marc Marquez ha preso letteralmente fuoco sulla griglia di partenza. Per fortuna non c’è stata alcuna conseguenza né per il campione del mondo né per gli altri piloti che erano in attesa del segnale di partenza. Già, perché il problema sarebbe insorto a causa del malfuzionamento del semaforo. Dal momento che è rimasto bloccato e le moto sulla griglia di partenza si sono surriscaldate. Quella di Marquez, più delle altre.

A fuoco la moto di Marc Marquez

Il pilota ha subito abbandonato la moto ormai lambita dal fuoco. Ha riportato una scottatura all’altezza della coscia. Decisivo l’intervento di un vigile del fuoco che ha provveduto a estinguere immediatamente il rogo che si stava sprigionando dalla motocicletta. La partenza della gara sprint, dunque, ha subito un ulteriore ritardo. Ma qui sorge anche la polemica. Subito spenta anche questa dal Davide Tardozzi, team manager della Ducati. “Il regolamento è stato applicato perfettamente. Il problema è chi ha causato lo start delay, e sono stati loro”.

Con la penalizzazione arriva 13esimo

A vincere la gara sprint è stato Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia ha preceduto il compagno di squadra Jorge Martin, sul podio Enea Bastianini con la Ktm. Marc Marquez ha subito una penalizzazione e ha chiuso la corsa al 13esimo posto. La beffa è che lo stesso Marquez è stato “colpito” perché ha abbandonato la moto in fiamme sulla griglia di partenza. Un altro esempio di regolamenti applicati alla lettera e senza la minima elasticità. E che, alla lunga, potrebbe pesare sulla classifica del campionato mondiale per il titolo dei costruttori. Che Ducati sta tentando di strappare all’Aprilia.