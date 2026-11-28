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Caso Ravagnani, il Garante Privacy accende un faro su Diaco

Accolto il ricorso Codacons, ora si aprirà una procedura. Cosa rischia la Rai

di Paolo Diacono - 28 Novembre 2026

Il Garante della Privacy ha acceso “un faro” sul caso Diaco-Ravagnani. Si tratta dell’ormai famosa, ed evidentemente non dimenticata, puntata di Bellamà finita al centro delle polemiche. Perché il conduttore, Pierluigi Diaco avrebbe incalzato, con un’insistenza che non è piaciuta a molti, l’ex sacerdote Alberto Ravagnani sui suoi gusti di natura sessuale. La puntata è stata trasmessa il 3 novembre, oggi a distanza di tre settimane si “muove” anche l’autorità garante per la privacy.

Faro Garante Privacy su Diaco

Il Garante della Privacy ha deciso di accettare il ricorso che era stato presentato sul caso Diaco-Ravagnani dai consumatori del Codacons. “L’intervista – si legge in una nota, inizialmente dedicata alla pubblicazione del libro autobiografico dell’interessato e alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il sacerdozio, si sarebbe successivamente incentrata su aspetti attinenti alla sua sfera sessuale. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, dopo aver risposto a una prima domanda relativa al proprio orientamento sessuale, l’interessato avrebbe manifestato la volontà di non fornire ulteriori informazioni su aspetti della vita privata. Il conduttore avrebbe tuttavia proseguito il confronto su tali argomenti, sostenendo, in particolare, che la scelta dell’interessato di esporsi pubblicamente comportasse anche l’onere di fornire chiarimenti in ordine alla propria sfera intima”.

Il ricorso delle associazioni

I fatti ormai li conoscono tutti. È il Garante Privacy, adesso, che ha la palla. E ha già chiesto alla Rai di collaborare, fornendo immagini e informazioni utili a comprendere cosa sia accaduto davvero. Se Diaco ha violato le normative sulla discrezione e sulla privacy, lo dirà il garante. A viale Mazzini, però, potrebbe costare caro. Perché le sanzioni amministrative rischiano di poter essere davvero salate. Sull’episodio è già stato aperto un audit interno.