Economia

Mattarella a Confesercenti: “Essenziale per coesione”

Il messaggio del Capo dello Stato, il futuro passa dall'impresa diffusa

di Pietro Pertosa - 14 Ottobre 2026

La piccola e media impresa è essenziale per garantire coesione e solidità all’economia nazionale e perciò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un importante messaggio all’assemblea di Confesercenti. In un cui ringrazia l’organizzazione e sottolinea la centralità delle pmi in una visione di Paese che è tutt’altro che nostalgica ma, al contrario, vuole e deve immaginare un futuro che, con le radici solidamente impiantate nella Costituzione, rilanci i temi centrali della coesione sociale e dell’impresa diffusa.

Mattarella e il messaggio a Confesercenti

Il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella inizia così, fissando fin da subito le priorità: “L’Assemblea elettiva di Confesercenti rappresenta un significativo momento nelle dinamiche della vita del Paese, in particolare per il settore delle piccole e medie imprese che contribuiscono alla coesione nazionale, negli ambiti del commercio, del turismo e dei servizi, comparti essenziali dell’economia”. Quindi il Presidente ha aggiunto: “L’impresa diffusa è elemento essenziale, motore di sviluppo nella capacità che propone di non avere sguardi nostalgicamente rivolti al passato bensì nella costruzione di moderni ambiti urbani e di reti di operatori nel resto dei territori, in grado di contrastare con efficacia la desertificazione dei servizi”.

“Rafforzare la coesione”

Mattarella poi prosegue il messaggio e a Confesercenti dice: “Nell’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che ha riconosciuto nella sua Costituzione il prezioso ruolo degli enti intermedi, l’opera della vostra associazione e degli operatori che in essa si riconoscono, rivolta al rafforzamento della coesione sociale su tutto il territorio nazionale, merita apprezzamento, per l’impegno -conclude il Capo dello Stato- a promuovere un settore essenziale per la crescita del Paese contro gli squilibri esistenti, con resilienza e continua capacità di innovazione”.

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