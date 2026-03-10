Economia

CalAmp, Maurizio Iperti è il nuovo ceo

L'azienda punta ora ad accelerare l'innovazione nella telematica applicata ai veicoli connessi

di Angelo Vitale - 10 Marzo 2026

CalAmp, azienda attiva nel settore della telematica e delle tecnologie per veicoli connessi, annuncia il nuovo ceo, Maurizio Iperti.

CalAmp ha un nuovo vertice

Iperti succede come nuovo ceo di CalAmp a Chris Adams, che ha guidato l’azienda negli ultimi anni in una fase di rafforzamento operativo e miglioramento delle performance finanziarie.

Manager con 18 anni di esperienza all’interno di CalAmp, Iperti ha ricoperto più recentemente il ruolo di presidente della business unit Connected Car Solutions, uno dei segmenti a più rapida crescita del gruppo.

L’area include piattaforme come LoJack International e Tracker Network nel Regno Unito, utilizzate per gestione flotte, sicurezza dei veicoli e recupero di auto rubate.

Parla Cynthia Paul

Secondo Cynthia Paul, presidente del consiglio di amministrazione, la nomina segna un passaggio strategico per la crescita dell’azienda. Una leadership fortemente orientata al cliente e capace di valorizzare l’eccellenza ingegneristica del gruppo.

Nel commentare il nuovo incarico, Iperti ha dichiarato di voler accelerare gli investimenti in hardware, software e servizi. E che rafforzerà le partnership globali, sviluppando soluzioni capaci di generare un impatto operativo concreto per i clienti.

Il rafforzamento

I risultati finanziari più recenti confermano il rafforzamento della società. Nel 2025 CalAmp ha registrato una crescita del fatturato del 15% su base annua. Di 41 milioni di dollari il flusso di cassa libero, completo il rimborso dei debiti, di 64 milioni di dollari la liquidità finale.

Nel Regno Unito, inoltre, CalAmp ha rafforzato la collaborazione con RAC, ampliando la piattaforma RAC Connected Telematics con funzioni avanzate di gestione flotte e video-telematica basata su intelligenza artificiale.

Con una struttura finanziaria solida e un portafoglio tecnologico in espansione, CalAmp punta ora ad accelerare l’innovazione nel settore della telematica e dei veicoli connessi, uno dei mercati più dinamici della mobilità digitale.