Cultura & Spettacolo

X Factor 2026, si parte il 10 settembre: Irama debutta tra i giudici al posto di Achille Lauro

di Lino Sasso - 8 Settembre 2026

X Factor è pronto a riaccendere i riflettori. La nuova edizione del talent show prenderà il via giovedì prossimo, inaugurando una stagione che presenta diverse conferme ma anche una novità importante al tavolo dei giudici. Al posto di Achille Lauro arriva infatti Irama. Il cantante si è detto entusiasta della nuova esperienza. Per il resto la squadra punta sulla continuità. Tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati ancora una volta a individuare e accompagnare i talenti destinati a contendersi la vittoria. Nel corso della presentazione avvenuta oggi a Milano il clima tra i quattro giudici è sembrato essere ottimo. Probabilmente sarà uno degli ingredienti sui quali punta la nuova edizione. Confronti e inevitabili divergenze, ma senza trasformare il tavolo della giuria in un’arena.

Giorgia conduce X Factor per il terzo anno

A fare da punto di riferimento per i concorrenti ci sarà ancora Giorgia, confermata alla conduzione per il terzo anno consecutivo. La cantante accompagnerà gli aspiranti protagonisti durante le diverse fasi della gara e sarà ancora una volta protagonista del backstage. Una presenza ormai diventata parte dell’identità recente del programma, grazie a un ruolo che non si limita alla conduzione ma punta anche sul rapporto diretto con i concorrenti nei passaggi di maggiore tensione.

Come funziona X Factor 2026

La corsa verso i Live Show comincerà con sei puntate dedicate alle selezioni. Si partirà con tre episodi di Auditions, seguiti da due serate di Bootcamp. In questa fase gli artisti dovranno ottenere l’unanimità dei giudici per proseguire il percorso. Poi arriveranno le Last Call, ultimo passaggio prima della formazione delle squadre definitive. Ciascun giudice sceglierà tre concorrenti, per un totale di 12 protagonisti destinati ad affrontarsi nei Live Show. La competizione si trasferirà quindi al Teatro Repower di Milano, dove settimana dopo settimana verranno decise le eliminazioni fino alla sfida per il titolo. Anche la finale – prevista per giovedì 3 dicembre – resterà a Milano e, dopo due anni consecutivi in Piazza del Plebiscito a Napoli, per questa edizione si terrà all’Unipol Forum di Assago.

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