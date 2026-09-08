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La truffa dei 50 euro sul parabrezza

La banconota lasciata sul vetro dell’auto non è un regalo inatteso ma una tecnica di distrazione

di Gianluca Pascutti - 8 Settembre 2026

La banconota da 50 euro viene posizionata sul parabrezza mentre l’automobilista è lontano. Quando la persona torna al veicolo, nota il denaro e si ferma per raccoglierlo. In quel momento si crea la finestra perfetta per il ladro, che approfitta della distrazione per aprire una portiera lasciata socchiusa, rubare una borsa o altri o oggetti di valore come pc e smartphone. Il gesto è studiato per generare sorpresa e rallentare la chiusura del veicolo, trasformando un parcheggio qualunque in un bersaglio ideale.

Perché funziona così bene

Il trucco sfrutta una reazione istintiva, la convinzione di aver trovato un denaro smarrito. La persona si concentra sulla banconota e non sul contesto. In pochi secondi questo permette ai malintenzionati di agire senza attirare attenzione. La truffa è particolarmente efficace nei parcheggi dei supermercati, nei centri commerciali e nelle aree di sosta vicino alle stazioni, dove il flusso di persone rende più semplice confondersi tra la folla.

Segnalazioni in aumento

Negli ultimi mesi sono cresciute le segnalazioni alle forze dell’ordine. In diversi casi i ladri hanno agito in coppia, con un complice che osserva da lontano e un altro che interviene al momento giusto. Le modalità sono sempre simili, segno che si tratta di una pratica ormai consolidata. Le vittime raccontano di aver trovato il denaro e di aver pensato a uno scherzo o a un colpo di fortuna, salvo accorgersi pochi istanti dopo del furto.

Come difendersi

Se si trova una banconota sul parabrezza, non bisogna toccarla subito. Prima si deve chiudere l’auto, verificare che tutte le portiere siano bloccate e allontanarsi di qualche passo. Solo dopo si può valutare il contesto. È utile anche evitare di lasciare borse o oggetti in vista, perché diventano un bersaglio immediato. La prudenza resta la difesa più efficace contro una truffa che punta tutto sulla sorpresa.

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