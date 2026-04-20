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Carburanti, Pichetto “Al momento per l’Italia non c’è nessun tipo di difficoltà”. E sul gas russo: “Ad oggi escludo un possibile ritorno”

di Italpress - 20 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sul carburante “si parla di alcune criticità settoriali, anche se io devo dire che dagli elementi che ho al momento per l’Italia non c’è difficoltà su nessun tipo di settore. Certo, possono crearsi alcune disfunzioni dovute a un carico che ritarda ad arrivare, però al momento non ci sono questi problemi”. Cosi il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Il Santo Graal dell’Energia’, organizzato da Il Giornale e Moneta a Milano.

Un possibile ritorno al gas russo “a oggi, io lo escludo. La mia posizione personale è quella del governo italiano e il governo italiano è perfettamente allineato con l’Unione Europea – ha precisato poi Pichetto – . Se dovranno essere fatta valutazioni, saranno fatte dall’Unione Europea più avanti“. In generale, “speriamo venga rispetto lo stretto di Hormuz con questa trattativa tra Stati Uniti e Iran. Speriamo si riesca a raggiungere un punto di equilibrio e di pace”. Tuttavia, ha concluso il ministro, “ci sono colpi di scena di giorno in giorno ed è difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).