Attualità

Carta d’identità senza rinnovo: la svolta per gli over 70

Un provvedimento che semplifica la vita, ma solleva anche qualche dubbio pratico

di Andrea Fiore - 13 Novembre 2025

La nuova norma del decreto Semplificazioni prevede che chi ha superato i 70 anni non debba più rinnovare la carta d’identità. È un cambiamento che alleggerisce la vita quotidiana di oltre sette milioni di persone, liberandole da code, appuntamenti e scadenze burocratiche.

Meno pratiche, più efficienza amministrativa

Per i Comuni, la misura significa meno pratiche da gestire e più tempo da dedicare ad altri servizi. È un passo verso una Pubblica Amministrazione più snella, che punta a ridurre gli ostacoli e a rendere i rapporti con i cittadini più rapidi e concreti.

Foto, indirizzi e dati da aggiornare

Restano però questioni pratiche da chiarire: come gestire l’aggiornamento della fotografia, dell’indirizzo o dello stato civile? Il testo definitivo del decreto dovrà stabilire regole precise, per evitare che la semplificazione si trasformi in incertezza.

La dignità di una generazione riconosciuta

La misura non è solo tecnica, ma simbolica. In un Paese che invecchia, rappresenta un riconoscimento verso chi ha costruito l’Italia e oggi chiede meno ostacoli e più rispetto. È un segnale di fiducia che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni.